Габріель Атталь є обличчям центристської кампанії на майбутніх позачергових виборах у Франції.

Атталь став наймолодшим прем'єр-міністром Франції.

Журналісти повідомляють, що зараз він грає "вірного солдата", очолюючи кампанію, яку за прогнозами соціологів альянс Макрона програє.

За прогнозами політологів, програш Макрона, ймовірно, призведе до підвішеного парламенту або, можливо, навіть до вкрай правого уряду.

У той же час, прем'єр Атталь тонко дистанціюється від Макрона, борючись за своє політичне виживання та можливу заявку на пост президента Франції у 2027 році.

Згідно з недавнім опитуванням Cluster17, центристський альянс Макрона, за прогнозами, займе третє місце.

Кількість місць Макрона в Національній асамблеї може впасти приблизно з 250 до 100 менше.

«Габріель виконує свою роботу. Він той, хто втілює в собі здатність говорити як з лівими, так і з правими — він може заспокоїти ситуацію», - вважає член парламенту Карл Олів, який йде у відставку.

Виступи з промовою перед місцевими радниками та мерами Аттал розповів, що поставлено на кону.

«На карту на цих виборах поставлено не лише політику, а й саму Республіку», — заявив Аттал аудиторії.

Джерело: Financial Times.

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