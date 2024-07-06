Масуд Пезешкіан, який пообіцяв відкрити Іран миру та надати його народу свободи, здобув перемогу на другому турі президентських виборів у країні.

Отримавши більшість голосів, Пезешкіан став наступним президентом Ірану.

Явка склала близько 50% у напруженій боротьбі між Пезешкіаном, єдиним поміркованим із початкової групи з чотирьох кандидатів, і прихильником жорсткої лінії, колишнім переговорником з ядерної проблеми Саїдом Джалілі, переконаним прихильником поглиблення зв'язків із Росією та Китаєм.

Вибори збіглися з ескалацією напруженості на Близькому Сході через війну між Ізраїлем і його союзниками ХАМАС в секторі Газа і Хезболлою в Лівані, а також з посиленням тиску Заходу на Іран через його програму зі збагачення урану, що швидко розвивається.

Очікується, що наступний президент не внесе істотних змін до політики щодо ядерної програми або змінить підтримку угруповань ополченців по всьому Близькому Сходу, але він щодня керує урядом і може впливати на тон зовнішньої та внутрішньої політики Ірану.

За словами аналітиків, перемога Пезешкіана може сприяти проведенню прагматичної зовнішньої політики, послабити напруженість навколо переговорів з великими державами щодо відновлення ядерної угоди 2015 року, що зайшли в глухий кут, і поліпшити перспективи соціальної лібералізації та політичного плюралізму.

Однак багато виборців скептично ставляться до здатності Пезешкіана виконати свої передвиборчі обіцянки, оскільки колишній міністр охорони здоров'я публічно заявив, що не має наміру вступати в конфронтацію з правлячою елітою Ірану, яка складається з священнослужителів та прихильників безпекової політики.

Джерело: reuters .