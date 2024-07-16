Для України «незворотній» шлях до НАТО затьмарений невизначеністю.

Шлях вступу України до Організації Північноатлантичного договору, який колись був віддаленою перспективою до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в країну, тепер є «незворотним», заявили цього тижня у Вашингтоні члени блоку.

Однак навіть коли лідери НАТО зробили цю сміливу заяву у комюніке, багато українських офіційних осіб та аналітики заявили, що обіцянок без дій недостатньо і що саміт мало що зробив для того, щоб кардинально змінити хід війни.

За їхніми словами, публічний прояв солідарності вітається, проте він навряд чи допоможе вирішити глибоку невизначеність, з якою стикаються як Україна, так і західний альянс.

Захисне покриття НАТО для членів військового альянсу допомогло країнам Східної та Центральної Європи процвітати після звільнення від Радянського Союзу. Але лідери по всій Європі та Україні не впевнені, що альянс виживе, якщо колишній президент Дональд Дж. Трамп переможе на виборах у США у листопаді.

За словами аналітиків, Трамп, який критикував альянс під час свого президентства, може змінити курс України на членство або реалізувати вигіднішу для Росії стратегію припинення війни.

Джерело: nytimes .