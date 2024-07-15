Президент Байден потрапив у крапку, ви можете ігнорувати нервових демократів, ЗМІ, експертів, багатих спонсорів та еліту – вони не мають жодного впливу на його майбутнє.

Але декілька провідних демократів , від колишнього президента Обами до колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі, напевно, так вважають.

Чому це важливо: Вони мають авторитет і вплив, щоб виштовхнути Байдена — або змусити нервувати демократів, щоб вони на нього наїхали. Більшість із цих вирішальних осіб публічно мовчать чи підтримують. Але всі вони отримують безперервні дзвінки та повідомлення із проханням зайняти дуже публічну позицію, кажуть нам чиновники.

Інтрига, яка мучить більшість демократів у Палаті представників та Сенаті. Якщо вони публічно закликають Байдена піти у відставку, а він залишиться, вони ризикують здатися нелояльними та заплатити ціну, якщо він переможе.

Але якщо вони підтримають його рішуче, а у Байдена буде ще один момент, схожий на дебати, і він програє, вони бояться здатися наївними та співучасниками. Звідси й приголомшливе мовчання таких багатьох.

Ось чому цій невеликій групі лідерів партій невдовзі доведеться вирішити, що сказати Байдену — піти у відставку, а його критикам відступити. Правду кажучи, обом сторонам потрібен буде поштовх — або підштовхування.

Гравці, за якими варто стежити:

Почесний спікер Ненсі Пелосі: Колишній спікер приватно казала людям, що їй дуже не по собі від того, що Байден залишається.

Представник Джим Клайберн (демократ від Квінсленду) Публічно він на 100% підтримує Байдена.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер (демократ від Нью-Йорка): високопоставлений демократ в Сенаті тримає руку на пульсі своїх членів і підтримує Байдена, поки той планує свій наступний крок.

Колишній президент Обама: Він найвідоміший і найпопулярніший демократ у країні, тому будь-яка стратегія виходу включатиме його.

Лідер меншості у Палаті представників Хакім Джефріс (демократ від Нью-Йорка).

Джерело: axios .