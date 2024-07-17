У майбутньому НАТО має розглядати свої південні та східні фланги як взаємопов'язані геополітичні простори.

Війна в Україні оживила НАТО , дві країни Північної Європи, Фінляндія та Швеція приєдналися до альянсу через побоювання потенційної російської агресії, що вже дало успіх саміту НАТО 2024 року.

Однак на порядку денному багато важливих дебатів про майбутнє НАТО, включаючи південну стратегію альянсу, яку саміт має сформулювати.

Ефективність цієї стратегії залежатиме від здатності альянсу сприймати східний та південний фланги як взаємопов'язані геополітичні простори.

Історично діяльність НАТО на півдні завжди не мала послідовної стратегії та підкорялася сходу. Держави-члени часто підтримували різні стратегії та акторів на півдні, а агресія Росії проти України ще більше відвернула увагу на східний фланг.

Проте це не робить південну стратегію менш важливою. Незважаючи на свої географічні обмеження, війна в Україні безпосередньо впливає на Середземномор'я, Близький Схід та Африку.

Війна в Україні призвела до скорочення військово-морської присутності Росії у Середземному морі після того, як Туреччина закрила протоки Босфор та Дарданелли для військових кораблів у 2022 році. Майбутнє військової присутності Росії на півдні залежатиме від оперативної сумісності Росії між двома регіонами.

Війна в Україні також посилила узгодженість між Китаєм та Росією, що призвело до системного зрушення у ландшафті загроз.

Щоб вирішити цю проблему, майбутня стратегія НАТО має інтегрувати східний та південний підходи через згуртовану структуру.

Розгляд південного та східного флангів як єдиного, переплетеного геостратегічного простору потребує цілісної стратегії — такої, що уникає раніше розділених політичних сфер та сприяє внутрішньоальянсовій узгодженості.

Цей цілісний підхід матиме наслідки для європейської оборонної промислової бази.

Джерело: csis.org

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