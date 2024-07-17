В будущем НАТО должно рассматривать свои южный и восточный фланги как взаимосвязанные геополитические пространства.

Война в Украине оживила НАТО, две страны Северной Европы, Финляндия и Швеция, присоединились к альянсу из-за опасений потенциальной российской агрессии, что уже придало успех саммиту НАТО 2024 года.

Однако на повестке дня много важных дебатов о будущем НАТО, включая южную стратегию альянса, которую саммит должен сформулировать.

Эффективность этой стратегии будет зависеть от способности альянса воспринимать восточный и южный фланги как взаимосвязанные геополитические пространства.

Исторически деятельность НАТО на юге всегда не имела последовательной стратегии и подчинялась востоку. Государства-члены часто оказывались поддерживающими разные стратегии и акторов на юге, а агрессия России против Украины еще больше отвлекла внимание на восточный фланг.

Тем не менее, это не делает южную стратегию менее важной. Несмотря на свои географические ограничения, война на Украине напрямую влияет на Средиземноморье, Ближний Восток и Африку.

Война в Украине привела к сокращению военно -морского присутствия России в Средиземном море после того, как Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей в 2022 году. Будущее военного присутствия России на юге будет зависеть от оперативной совместимости России между двумя регионами.

Война в Украине также усилила согласованность между Китаем и Россией, что привело к системному сдвигу в ландшафте угроз.

Чтобы решить эту проблему, будущая стратегия НАТО должна интегрировать восточный и южный подходы посредством сплоченной структуры.

Рассмотрение южного и восточного флангов как единого, переплетенного геостратегического пространства требует целостной стратегии — такой, которая избегает ранее разделенных политических сфер и способствует внутриальянсовой согласованности.

Этот целостный подход будет иметь последствия для европейской оборонной промышленной базы.

Источник: csis.org

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