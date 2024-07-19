Це була несподівана перемога, Пезешкіан — поміркований, який пообіцяв співпрацювати із Заходом, припинити фільтрацію інтернету і припинити переслідування жінок поліцією вдач — програма, не схвалена духовною елітою країни.

Натомість верховний лідер Ірану Алі Хаменеї хотів президента на зразок жорсткого попередника Пезешкіана, Ебрагіма Раїсі, який загинув у травні внаслідок краху вертольота.

В результаті більшість експертів вважали, що Хаменеї маневруватиме, щоб забезпечити обрання ще одного перевіреного консерватора.

Але хоча Пезешкіан може дотримуватися поглядів, відмінних від поглядів Раїсі, на практиці його уряд може багато в чому працювати так само, як і його попередник.

Новий президент Ірану, як і попередній, відданий структурі та ідентичності Ісламської Республіки.

Перемога Пезешкіана може призвести до деяких політичних змін. Наприклад, його уряд може укласти скромну ядерну угоду з Вашингтоном.

Він також може створити певний соціальний та політичний простір для своїх громадян, особливо для молоді та жінок. Якщо його заходи будуть реалізовані, вони полегшать тягар повсякденного життя іранців і зміцнять почуття надії та оптимізму.

Джерело: foreignaffairs .