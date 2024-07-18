Гучне захоплення Дж. Д. Венсом Угорщиною Орбана говорить саме за себе, коли особистість кандидата на посаду віце-президента від республіканців стала відома, з помітного кута пролунали схвальні вигуки.

Колишній президент Дональд Трамп обрав сенатора Дж. Д. Венса — амбітного венчурного капіталіста, який став політиком, з минулим, що продається, який колись засуджував Трампа, але тепер є прапороносцем «Америка насамперед» — як свого напарника.

Це рішення вітали багато хто в трампістському крилі партії, які вітають популістські імпульси Венса та його войовничу жорстку політику. Його також привітав Балаж Орбан, головний політичний радник прем’єр-міністра Віктора Орбана.

"Адміністрація Трампа-Венса звучить якраз те, що потрібно", - написав угорський агент у Twitter, додавши до фотографії їх біля сенаторського офісу Венса.

Почуття взаємне: симпатію американських консерваторів до Угорщини Орбана добре документовано. Незважаючи на нечисленне населення і незначну економіку цієї європейської країни, її перетворення під керівництвом прем'єр-міністра, який довго правив, в оплот неліберального націоналізму завоювало шанувальників на Заході.

Неодноразові перемоги Орбана на виборах, його залякування ліберального громадянського суспільства та незалежних ЗМІ, його нативістська позиція проти міграції та її розбудова угорської держави за своїм образом і подобою — все це розглядається як натхнення, як приклад стійкої перемоги правих, яку можна наслідувати в інших місцях.

За свою відносно коротку політичну кар'єру Венс неодноразово висловлював підтримку націоналістичному проекту, вирощеному Орбаном.

Будучи відкритим скептиком щодо фінансування опору України російському вторгненню, Венс приєднався до дещо дружніх Кремлю позицій Орбана щодо війни.

Він критикував на Європейський Союз за утримання коштів Угорщини та попередньому правому популістському уряду Польщі через побоювання з приводу підриву верховенства закону в обох країнах; Венс звинуватив Брюссель у «нав'язуванні ліберальних, імперіалістичних поглядів» решти континенту.

Джерело: washingtonpost .

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