Китайські чиновники зневажають думку президента Джо Байдена про те, що світ залучений до «битви між демократією та автократією».

На думку китайських дипломатів, це небезпечні розмови про холодну війну, але вони самі — жорсткі бійці, які завжди готові посіяти побоювання вдома і за кордоном щодо недоліків західної демократії.

Слабкості, виявлені президентськими виборами в Америці і, зокрема, дебатами між Байденом та Дональдом Трампом 27 червня, можуть допомогти їм у цій справі.



Проте зловтіха Комуністичної партії змішана з побоюваннями.

Китайські користувачі мережі поспішили висміяти зустріч Байдена та Трампа. Кліпи, що демонструють збентежені та незграбні висловлювання Байдена, широко поширилися у китайських соціальних мережах.

«Один із них — «психічно неврівноважений злочинець», а інший — «літній нарколептик», — написав один із коментаторів на Weibo.

Державні ЗМІ також висловились. "Це повністю внутрішня справа Америки і не має жодного відношення до Китаю, але вибори в США виявили так багато проблем в Америці", - йдеться в статті, розміщеній у мережі старшим журналістом і передрукованій на сайтах новин.

Офіційне інформаційне агентство «Сіньхуа» заявило, що дебати «просто знову продемонстрували світові хаос та розкол «американської демократії»».

Китай насолоджується похмурістю політичного скрутного становища Америки, він також побоюється результату. Обидві американські партії вважають, що піднесення Китаю є викликом американської могутності та загрожує ліберальному порядку.

Байден та Трамп виступають за введення мит на китайські товари, щоб захистити Америку від того, що вони вважають несправедливою торговельною практикою Китаю. Підхід Трампа до зовнішньої політики транзакційніший, але й менш передбачуваний.

Джерело: economist .

Читайте також:

Замах на Трампа на передвиборному мітингу: що відомо про підозрюваного, подробиці інциденту.

Як виборча кампанія, Трампа розкриває його диктаторські наміри: у чому головна небезпека для демократів.

Байден переживає критичний момент: демократи посилили заклики відмовитись від виборів.