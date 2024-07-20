Найбагатша людина у світі, яка колись глибоко скептично ставилася до Дональда Трампа, тепер підтримала його і стала центральною фігурою президентських перегонів.

Трохи більше двох місяців тому Ілон Маск опинився у Монсоррелі, розкішному комплексі Палм-Біч Нельсона Пельца, знаменитого інвестора-активіста.

Тема розмови трохи відрізнялася від звичайної: Пельц зібрав групу консервативних фінансистів-мільярдерів, включаючи Стіва Вінна, магната казино Лас-Вегаса, і хедж-фондувальника Джона Полсона, щоб обговорити побоювання щодо того, чи зможуть республіканці захопити контроль над Сена партії, за словами людини, безпосередньо обізнаної про те, що сталося.

Але в Маска було похмуре послання того дня. Він сказав групі, що це будуть останні вільні вибори в Америці, бо якщо президент Байден переможе, мільйони нелегальних іммігрантів будуть легалізовані, а з демократією буде покінчено, за словами цієї людини.

Трамп мав перемогти, сказав Маск. Він дав кілька порад ветеранам-фінансистам, які мали на десятиліття більше досвіду в республіканській політиці, ніж у нього: їхній акцент на політичній рекламі був недоречний, сказав він.

Маск більш ніж будь-коли почувається комфортно, демонструючи свої консервативні симпатії. Але роль, яку він зіграв у фінансовій підтримці республіканців, негаразд широко відома, частково оскільки він намагався уникати громадських пожертвувань.

Він став центральною фігурою у президентських перегонах, на нього націлилася кампанія Байдена, і радники Трампа вихваляли його як майже міфічну фігуру.

Розгніваний на лібералів через імміграцію, права трансгендерів і передбачуване ставлення адміністрації Байдена до Tesla, непостійний Маск зазнав переосмислення в середині життя.

The Wall Street Journal повідомив, що Маск говорив про пожертву 45 мільйонів доларів на місяць групі - що надихне і команду Трампа, і команду Байдена. Але Маск сказав близьким до нього людям, що ця цифра помилкова, і хоча близькі до групи люди сказали, що вони очікують, що він пожертвує, вони не знають скільки саме.

В останні тижні Маск у приватному порядку лобіював Трампа, щоб той вибрав сенатора Дж. Д. Венса з Огайо як свого партнера. Він голосно святкував у понеділок після того, як Венса було оголошено кандидатом.

«Йому довелося пройти той самий шлях, що й Трампу, — його змушували мовчати, переслідували, скасовували, — і за останні кілька тижнів він вирішив, що настав час діяти», — сказав Трейна про Маску.

Джерело: nytimes .

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