Нефункціональна економічна система США не працює для простих людей, що робить її вразливою до експлуатації демагогом на кшталт Трампа.

Коли США вступили у свою пізню радянську фазу? Країна є геронтократією на чолі з хворими лідерами та з кризою довіри до своєї домінуючої ідеології; це розвалюється наддержава, яка страждає від іноземного приниження (не в останню чергу в Афганістані).

Її економічна система важко задовольняє потреби багатьох її людей. Подібність трохи страшна.

Звісно, ​​є й очевидні відмінності. США — демократія, хоч і сильно скомпрометована багатими корисливими інтересами та злагодженими зусиллями правих щодо ослаблення виборчих прав, і це расово різноманітний союз штатів, а не нестабільна федерація націй.

Але що найважливіше, якщо Джо Байден — це Леонід Брежнєв або один із двох його недовговічних наступників, то Дональд Трамп — це не Михайло Горбачов: він скоріше американський Володимир Путін.

Замах на Трампа знаменує собою подальше занурення у темряву. Раніше цього року опитування показало, що більше третини американців вважають, що громадянська війна в їхньому житті ймовірна, а ще 13% обрали варіант «дуже ймовірна».

Повернення Трампа до Білого дому, швидше за все, зустріне реакція на вулицях. Будь-які подібні протести можуть бути використані як привід для введення авторитарних заходів, можливо, навіть воєнного стану.

Наддержава, яка перебуває у кризі як усередині країни, так і за кордоном, ризикує зіткнутися з якоюсь формою розплати, як виявило радянське керівництво.

На заході впав санітарний кордон між центристами і тим, що лежить за його межами: перемога Трампа додасть сміливості вкрай правим рухам Європи, що набирають силу. Ліберальний порядок руйнується у нас на очах: ​​ми ледве почали міркувати про те, що лежить поза його межами.

Джерело: theguardian .