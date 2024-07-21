Коли США вступили у свою пізню радянську фазу? Країна є геронтократією на чолі з хворими лідерами та з кризою довіри до своєї домінуючої ідеології; це розвалюється наддержава, яка страждає від іноземного приниження (не в останню чергу в Афганістані).
Її економічна система важко задовольняє потреби багатьох її людей. Подібність трохи страшна.
Звісно, є й очевидні відмінності. США — демократія, хоч і сильно скомпрометована багатими корисливими інтересами та злагодженими зусиллями правих щодо ослаблення виборчих прав, і це расово різноманітний союз штатів, а не нестабільна федерація націй.
Але що найважливіше, якщо Джо Байден — це Леонід Брежнєв або один із двох його недовговічних наступників, то Дональд Трамп — це не Михайло Горбачов: він скоріше американський Володимир Путін.
Замах на Трампа знаменує собою подальше занурення у темряву. Раніше цього року опитування показало, що більше третини американців вважають, що громадянська війна в їхньому житті ймовірна, а ще 13% обрали варіант «дуже ймовірна».
Повернення Трампа до Білого дому, швидше за все, зустріне реакція на вулицях. Будь-які подібні протести можуть бути використані як привід для введення авторитарних заходів, можливо, навіть воєнного стану.
Наддержава, яка перебуває у кризі як усередині країни, так і за кордоном, ризикує зіткнутися з якоюсь формою розплати, як виявило радянське керівництво.
На заході впав санітарний кордон між центристами і тим, що лежить за його межами: перемога Трампа додасть сміливості вкрай правим рухам Європи, що набирають силу. Ліберальний порядок руйнується у нас на очах: ми ледве почали міркувати про те, що лежить поза його межами.
Джерело: theguardian .
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