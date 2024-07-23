Всеосяжна консультативна постанова Міжнародного суду щодо незаконності ізраїльської окупації палестинської території та будівництва поселень є рішучим спростуванням тверджень Ізраїлю і матиме глибокі наслідки на довгі роки вперед.
Міжнародний суд ООН оголосив тривалу окупацію Ізраїлем палестинської території «незаконною» і заявив, що вона є фактичною анексією.
Суд закликав Ізраїль швидко покинути окуповані території та ухвалив, що палестинці мають отримати репарації за збитки, завдані 57 роками окупації, яка систематично дискримінує їх.
І в багатьох своїх частинах це рішення є нищівною поразкою Ізраїлю у світовому суді.
Хоча численні доповіді ООН та резолюції Генеральної Асамблеї підтверджують цю точку зору, постанова Міжнародного Суду, оскільки вона винесена з посиланням на договори та окремі закони, є судженням, яке буде важко ігнорувати.
Це рішення також стало відповіддю аргументу Ізраїлю про те, що Міжнародний Суд не має повноважень розглядати це питання, оскільки резолюції ООН, а також двосторонні ізраїльсько-палестинські угоди встановили, що правильними рамками для вирішення конфлікту мають бути політичні, а не правові рамки.
Фактично відкинувши цей аргумент, суд заявив, що міжнародне право застосовується незалежно від десятиліть безуспішних політичних спроб досягти міцної мирної угоди, особливо з огляду на те, що Ізраїль продовжує будівництво поселень.
Оскільки Ізраїль ізольований через своє ведення війни в Газі і перебуває під слідством Міжнародного суду ООН та Міжнародного кримінального суду щодо ймовірних військових злочинів, сувора оцінка довгострокової незаконності ізраїльської окупації лише посилить цю ізоляцію.
Джерело: theguardian .
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