Судове рішення кидає виклик таким союзникам, як Велика Британія та США, які багато років пом'якшували окупацію палестинських територій.

Всеосяжна консультативна постанова Міжнародного суду щодо незаконності ізраїльської окупації палестинської території та будівництва поселень є рішучим спростуванням тверджень Ізраїлю і матиме глибокі наслідки на довгі роки вперед.

Міжнародний суд ООН оголосив тривалу окупацію Ізраїлем палестинської території «незаконною» і заявив, що вона є фактичною анексією.

Суд закликав Ізраїль швидко покинути окуповані території та ухвалив, що палестинці мають отримати репарації за збитки, завдані 57 роками окупації, яка систематично дискримінує їх.

І в багатьох своїх частинах це рішення є нищівною поразкою Ізраїлю у світовому суді.

Хоча численні доповіді ООН та резолюції Генеральної Асамблеї підтверджують цю точку зору, постанова Міжнародного Суду, оскільки вона винесена з посиланням на договори та окремі закони, є судженням, яке буде важко ігнорувати.

Це рішення також стало відповіддю аргументу Ізраїлю про те, що Міжнародний Суд не має повноважень розглядати це питання, оскільки резолюції ООН, а також двосторонні ізраїльсько-палестинські угоди встановили, що правильними рамками для вирішення конфлікту мають бути політичні, а не правові рамки.

Фактично відкинувши цей аргумент, суд заявив, що міжнародне право застосовується незалежно від десятиліть безуспішних політичних спроб досягти міцної мирної угоди, особливо з огляду на те, що Ізраїль продовжує будівництво поселень.

Оскільки Ізраїль ізольований через своє ведення війни в Газі і перебуває під слідством Міжнародного суду ООН та Міжнародного кримінального суду щодо ймовірних військових злочинів, сувора оцінка довгострокової незаконності ізраїльської окупації лише посилить цю ізоляцію.

Джерело: theguardian .

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