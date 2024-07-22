Після оголошення про вихід Джо Байдена з президентської гонки і заяви Гарріс про її висування, американські демократи почали вносити пожертвування.

Після того як Джо Байден вийшов з президентських перегонів в США, демократи отримали найвищі з 2020 року онлайн-пожертви, загальною сумою понад 50 мільйонів доларів.

Після оголошення про вихід Байдена з президентської гонки і заяви Гарріс про її висування, американські демократи почали вносити пожертвування з вражаючою швидкістю. Аналіз показує, що пожертвування різко зросли з середнього значення менше 200 тисяч доларів на годину до майже 11,5 мільйонів за одну годину в неділю.

Станом на 22:00 в неділю цей день став третім за величиною днем онлайн-пожертв в історії ActBlue. Платформа ActBlue враховує всі пожертвування, внесені практично кожним демократичним кандидатом в Палату представників та Сенат, а не лише ті, які були зроблені Байдену чи Гарріс.

Попередній рекордний день пожертвувань на ActBlue відбувся наступного дня після смерті судді Рут Бейдер Гінзбург у вересні 2020 року. Видання зазначає, що потік коштів має велике значення, оскільки збирання грошей для партії відчутно сповільнилося серед основних донорів-демократів після неудачного виступу Байдена на дебатах.

Нагадаємо, що 21-го липня президент США Джо Байден оголосив про рішення знятися з майбутніх виборів. Він підтримав свою віцепрезидентку Гарріс як єдину кандидатку від Демократичної партії. Гарріс підтвердила свою наміреність балотуватися.

Джерело: The New York Times.

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