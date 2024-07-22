Джо Байден знявся з виборів, що викликало резонанс не лише в Америці, а й в світі. Натомість він підтримав кандидатуру Камали Гарріс, яка вступить у боротьбу з Дональдом Трампом. Експерти пояснили, чому рішення Джо Байдена знятися з виборів виявилося занадто пізним.

Ліберальні осередки та етнічні меншини зауважують, що після відходу Джо Байдена буде складно зберегти ентузіазм серед виборців протягом наступних чотирьох місяців, і що немає гарантії, що новий кандидат заслужить довіру за такий короткий термін.

Крім того, існує ще одна важлива група, яка відчуває турботу через відставку Джо Байдена: республіканці. Трамп і Венс знають, що Джо був найвразливішим кандидатом, якого вони могли б з легкістю перемогти в листопаді. Тепер з'явилася невизначеність.

Звичайно, вони з радістю вітають підтримку Байденом - Камали Харріс, жінки, яка, на їхню думку, мала провал у справах імміграції, невдало висловлюється і не змогла навіть відвідати Айову під час праймеріз у 2020 році. З іншого не слід недооцінювати її. Нещодавно Харріс виступила на мітингу, нападаючи на Венса, і була досить переконливою: смішною, різкою, розкутою.

Та американці не забувають, через що демократи змусили пройти свою партію, США і весь світ. У час, коли диктатори в дії, а економіка швидко змінюється, вони посадили в США старого президента, який очевидно не функціонував на повну потужність. Демократів звинуватили також у тому, що вони змовилися та вирішили приховувати недоліки Джо Байдена, навіть коли всім було ясно, що стан здоров'я президента погіршився.

Це було нерозумно та жорстоко. А тепер у них лишилось лише чотири місяці, щоб виправити помилки та представити нового кандидата, але цього часу їм може не вистачити, щоб вибороти голоси виборців та перемогти республіканця Трампа.

Джерело: Тelegraph.

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