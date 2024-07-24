Перспектива перемоги колишнього президента Дональда Трампа, кандидата від Республіканської партії, давно хвилює Київ - особливо тепер через вихід Джо Байдена.

Відхід президента Джо Байдена від ідеї переобрання вносить новий елемент невизначеності для України, яка стурбована майбутнім американської підтримки. При цьому вихід Джо Байдена з президентських перегонів може допомогти Україні.

Протягом усієї війни адміністрація Джо Байдена використала дивну комбінацію. Одержима ідеєю, що жодну американську ракету не можна націлювати на російську територію, вона видає Україні чудовий ракетний комплект, але потім обмежує його використання.

Під час збільшення атак росії на українські міста та інфраструктуру, уряд Зеленського запитував в уряді Байдена дозвіл на використання американської зброї для ударів вглиб території росії. Україна планувала нападати на об'єкти, які часто знаходяться далеко від кордону і які Москва використовує для атак з повітря проти України. Вашингтон відмовив у такому дозволі з огляду на занепокоєння можливою ескалацією конфлікту.

Погрози президента рф про використання тактичної ядерної зброї, схоже, жахають Білий дім, особливо це стосується радника з національної безпеки Байдена Джейка Саллівана. Саме його обвинувачують у тому, що Україна досі не може завдавати ударів натівською зброєю вглиб росії.

Тим часом незважаючи на всі погані речі, які Трамп сказав на адресу України, останній дзвінок Зеленського до Трампа надихнули Київ. Два великі політичні шоумени, які вперше прославилися своїми телевізійними шоу, схоже, добре ладнали. Досі пан Трамп відчував необхідність нападати на будь-яку політику, пов'язану з Байденом. Частина експертів вважає, коли пан Байден залишив виборчу сцену, можна сподіватися, що Трамп побачить політичну вигоду у тому, щоб взяти на себе ініціативу та допомогти Україні.

Джерело: Тelegraph.

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