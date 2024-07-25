Цього тижня Китай приймає делегації Палестини та України, політологи розповіли, чи може він стати посередником у світових конфліктах.

Ван зібрав 14 палестинських фракцій для переговорів про примирення у Пекіні , включаючи непримиренних суперників ХАМАС та ФАТХ, а потім у середу зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою.

Це був перший випадок, коли Китай приймав високопосадовця з моменту вторгнення Росії майже два з половиною роки тому.

Зіставлення дипломатії, в ході якої переговори були тісно пов'язані з виснажливими війнами в секторі Газа і в Україні відповідно, відбулося в той момент, коли Пекін прагнув уявити себе як геополітичний важкоатлет у світі, дедалі більше розділений обома конфліктами.

На зустрічі з Кулебою Ван заявив, що Пекін «підтримує всі зусилля, які сприяють світові», що стало черговою спробою Китаю позиціонувати себе як «нейтрального» мирного посередника у конфлікті, незважаючи на те, що він зміцнює зв'язки з Росією.

А після завершення переговорів між палестинськими фракціями вдень раніше міністр закордонних справ привітав підписання декларації про «припинення поділу».

Угода, яка з часткою скептицизму сприймалася на Близькому Сході, де подібні угоди раніше швидко руйнувалися, стала «історичним моментом у справі звільнення Палестини», сказав Ван.

Офіційні заяви Пекіна та Києва після переговорів Ванга та Кулеби у середу не містять жодних ознак того, що українському дипломату вдалося схилити Пекін у бік київського бачення світу.

Спостерігачі кажуть, що Пекін у якийсь момент міг би зіграти свою роль у майбутніх потенційних переговорах, але навряд чи змінить свої відносини з Росією.

Широко поширена думка, що Сі розглядає північного сусіда Китаю як найважливішого партнера у протидії світовому порядку, в якому, на його думку, несправедливо домінує Захід, і не хоче, щоб Росія зазнала нищівної поразки.

«Звичайно, є розчарування у Заході і, зокрема, у США, але водночас ніхто не дивиться на Китай і не каже:

"Ну, ось ця країна прийде і вирішить цю проблему", тому що вони бачать у ньому дуже корисливого гравця з досить поверховим рівнем регіональних знань та досвіду", - сказав він.

Джерело: CNN .

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