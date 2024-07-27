Після багатьох років планування зустрічі з президентом Байденом, Дональд Дж. Трамп та його команда будуть вести кампанію проти Камали Харріс.

Трамп нападав на жінок-конкурентів та критиків у жорстоких та особистих виразах.

Дональд Трамп та його політична команда витратили майже два роки на розробку кампанії, спрямованої на перемогу Байдена.

Раптом Трамп стикається з зовсім іншим противником: віце-президентом, жінкою, майже на 20 років молодшою ​​за нього, яка привносить свої власні сильні та слабкі сторони, але привносить нову невизначеність у те, що було напрочуд статичною гонкою.

Союзники віце-президента Камали Харріс вже повідомили, що вона вестиме кампанію, побудовану на темі «прокурор проти злочинця», підкреслюючи свій досвід як прокурора і той факт, що Трамп був звинувачений у кількох юрисдикціях і засуджений за 34 тяжкі злочини.

Підхід «прокурор проти злочинця» може сподобатися виборцям, які не визначилися, які були незадоволені і Трампом, і президентом Байденом.

Це також може спонукати Трампа, який гостро реагує на критику, відродити агресивну манеру, яку він використав проти інших чорношкірих жінок-прокурорів, таких як Летиція Джеймс у Нью-Йорку та Фані Уілліс у Джорджії, яких він обох називав «расистками» та нападав на них особисто.

Трамп має довгу історію нападок на жінок-конкурентів та критиків у особистих висловлюваннях, зазвичай описуючи їх як психічно неврівноважених чи гірших.

Що стосується Харріс зневага проявляється як у публіці, і у особистому житті.

Трамп сказав людям, що вона «каже у риму» — глузливий натяк на її випадкові пропозиції-салат, які стали вірусними у соціальних мережах.

Публічно Трамп називав її «огидною», «божевільною» та «неповажною», висміював її сміх, перекручував її ім'я та рекламував хибне твердження про те, що Харріс конституційно не має права обіймати посаду віце-президента, що повторює його расистську «батьківську» кампанію проти Барака Обами.

Джерело: nytimes .

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