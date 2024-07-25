Новий лейбористський уряд Великобританії прагне більш тісних військових зв'язків з Німеччиною та Францією.

Два найбільші донори військової допомоги Україні в Європі — Німеччина та Великобританія — об'єднуються для укладання оборонного пакту на тлі побоювань, що перемога Дональда Трампа на виборах у США в листопаді може обернутися катастрофою для європейської безпеки.

Великобританія та Німеччина об'єднують зусилля в обороні, оскільки зростають побоювання, що Трамп відмовиться від України.

Побоювання, що Вашингтон може різко обмежити підтримку України наступного року, лише посилилися відколи кандидат-республіканець Трамп обрав Дж. Д. Венса своїм напарником.

Венс неодноразово наголошує на своїй незгоді з тим, що США виписують те, що він називає «порожніми чеками», щоб допомогти Києву відобразити російське вторгнення.

Великобританія є затятим прихильником України, і ця позиція збережеться і за нового лівоцентристського лейбористського уряду прем'єр-міністра Кіра Стармера, який здобув переконливу перемогу на виборах цього місяця.

Новий лейбористський уряд країни з великим ентузіазмом ставиться до налагодження більш глибокого оборонного співробітництва з європейськими союзниками, ніж його попередник-консерватор, і в середу швидко підписав угоду про співпрацю з Німеччиною.

У рамках 48-годинного туру Європою, під час якого цього тижня міністр оборони Великобританії Джон Хілі відвідав Францію, Польщу та Естонію, він уклав угоду зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом у міністерському комплексі Бендлерблок у Берліні.

Угода зобов'язує обидві сторони посилити промислову координацію та спільні операції, а також передбачає набагато більше.

Джерело: politico.

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