Мережа диктаторів від Китаю до Венесуели може стати бенефіціарами гостинного Білого дому, якщо Дональд Трамп переможе на виборах у США у листопаді.

Так вважає журналіст та історик Енн Епплбаум і попереджає, що зовнішня політика самопроголошеного переговорника та засудженого злочинця може стати більш особистою та ще менш передбачуваною під час другого терміну .

"Те, що спільного у Трампа з автократичним світом, - це його транзакційний підхід", - говорить Епплбаум, обговорюючи нещодавні приклади співпраці між ідеологічно різними державами.

Від теократичного Ірану до боліваріанської соціалістичної Венесуели, від націоналістичної Росії до комуністичного Китаю всі вони об'єднані своїм неприйняттям західної демократії.

«Це режими, які не пов'язані між собою ідеологією чи цінностями будь-якого роду. Натомість вони укладають угоди один з одним», — каже вона. "І саме так думає Трамп".

Епплбаум попереджає, що зовнішня політика республіканця буде мотивована особистою вигодою, а не економікою США, а також непередбачуваною і такою, що не зустрічає заперечень з боку оточуючих.

Не останнім з них є напарник Трампа Джей Ді Венс, чия політика, за словами Епплбаум, може бути значною мірою заснована на інтересах бізнесменів, що підтримують його, включаючи Ілона Маска і Девіда Сакса.

"Це може бути добре для тих, хто всередині, і це може бути дуже погано для всіх інших", - попереджає вона. «Я насправді здивована тим, якою мірою американська бізнес-спільнота не повністю це усвідомила».

Джерело: bloomberg .

Останні новини:

Що має зробити Камала Харріс, щоб перемогти: експерт назвав ключові завдання.

Як виборча кампанія, Трампа розкриває його диктаторські наміри: у чому головна небезпека для демократів.

Байден переживає критичний момент: демократи посилили заклики відмовитись від виборів.