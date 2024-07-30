Поки невідомо, що станеться після "вкрадених" виборів у Венесуелі в неділю, але вже можна відносно впевнені в одному

Так, політика США щодо цієї країни виявилася похмурим двопартійним провалом.

І, як не прикро, на горизонті не видно більш перспективного підходу.

Напередодні виборів і у Венесуелі, і за кордоном теплилася надія, що це може стати кінцем жорстокої диктатури Ніколаса Мадуро, який неправильно керував колись багатою і колись демократичною країною з тих пір, як у 2013 році прийшов до влади лівий популіст Уго .

Хоча головному лідеру опозиції Марії Коріні Мачадо не дозволили балотуватися, опозиція об'єдналася навколо раніше маловідомого дипломата на ім'я Едмундо Гонсалес.

Опозиційні партії, незважаючи на переслідування з боку уряду та насильство, закликали проголосувати проти Мадуро.

Екзит-поли показали, що Гонсалес здобув переконливу перемогу, але виборча влада Мадуро ухвалила інакше, заявивши, що президент набрав 51 відсоток проти 44 відсотків Гонсалеса.

Венесуельська виборча система насправді має два способи підрахунку голосів: комп'ютерну систему та паперові бюлетені. Те, що режим відмовляється видавати паперові бюлетені, є нічим іншим, як зізнанням у шахрайстві.

Вільям ЛеоГранде, фахівець із латиноамериканської політики в Американському університеті, припустив, що все пішло не зовсім так, як планував режим.

«Стратегія Мадуро полягала в тому, щоб підвищити свою міжнародну легітимність, провівши більш-менш варті довіри вибори, на яких він би переміг. Потім санкції США були б зняті, і економіка почала відновлюватися», — сказав ЛеоГранде.

Але коли режиму нарешті довелося зіткнутися з можливістю або відмовитися від міжнародної легітимності, або відмовитися від влади, вони вирішили відмовитися від міжнародної легітимності.

Тривала історія марності дій США у Венесуелі не є звинуваченням республіканської, ні демократичної адміністрації.

Джерело: washingtonpost .

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