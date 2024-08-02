Ці спільні польоти відбуваються в період зростання конкуренції великих держав і зміцнення китайсько-російського партнерства «без кордонів».

24 липня Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) перехопило два китайські бомбардувальники Xian H-6K і два російські бомбардувальники Ту-95МС Bear, що летіли неподалік Аляски.

Обидва типи бомбардувальників здатні нести ядерну зброю.

Бомбардувальники були перехоплені американськими винищувачами F-16 та F-35 та канадськими винищувачами CF-18.

Хоча літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не залітали в канадський чи суверенний повітряний простір США, вони діяли у розпізнавальній зоні протиповітряної оборони Аляски (ADIZ).

Цей інцидент став першим у своєму роді для двох країн , продемонструвавши готовність Пекіна і Москви розширити співпрацю в галузі своїх стратегічних ядерних сил і показавши, що вони продовжують відчувати рішучість США, у тому числі за допомогою дій у безпосередній близькості від території США.

Це вперше, коли Китай та Росія провели спільне патрулювання поблизу Аляски та у північній частині Тихого океану. Це також вперше, коли китайські та російські літаки злетіли з однієї й тієї ж російської авіабази.

Хоча присутність китайських бомбардувальників у цьому останньому патрулюванні є новим, операція дотримується тієї ж схеми, що й попередні російські патрулі поблизу Аляски, при цьому літаки діють у міжнародному повітряному просторі та відповідають міжнародному праву та практиці.

США слід очікувати продовження викликів з боку Китаю та Росії в Західній півкулі, щоб продемонструвати, що територія США знаходиться в межах їхньої досяжності, а також подальших викликів в інших областях, включаючи море, космос та ядерний вимір.

Продовжуючи демонструвати професіоналізм у цих інцидентах та викриваючи безвідповідальну поведінку супротивника — як часто демонструють китайські та російські повітряні та морські сили — Сполучені Штати можуть продемонструвати агресивну поведінку своїх супротивників міжнародній спільноті.

Однак лідерам США слід і надалі удосконалювати оборону своєї території від ширшого спектру загроз.

Джерело: csis .

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