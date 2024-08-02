Зусилля з пошуку мирного врегулювання війни в Україні набирають обертів в Азії, причому як Китай, так і Індія дедалі більше прагнуть виступити у ролі посередника.

Крім того, у ЗМІ з'явилися обговорення про те, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді розглядає можливість візиту до Києва в серпні.

Якщо це підтвердиться, поїздка Моді відбудеться лише за кілька тижнів після того, як індійський лідер зіткнувся з різкою критикою з боку Заходу за візит до Росії на початку липня — крок, який «стурбовано» сприйняли у Вашингтоні.

Але цей поштовх також матиме місце на тлі кроків США та Європи щодо інтенсифікації постачання зброї до Києва, оскільки Захід прагне або змусити Москву вивести свої війська з усієї території України, або принаймні дозволити Києву вести переговори про мирну угоду з позиції сили. .

Тим не менш, оскільки російські війська продовжують досягати успіхів на полі бою, деякі кажуть, що досягнення таких результатів стає дедалі важчим, принаймні у найближчій перспективі.

Це спонукало Індію та Китай, які мають тісні торговельні зв'язки з Росією та Заходом, стати гучнішими у своїх закликах до вирішення шляхом переговорів.

"Сьогодні ми вважаємо, що необхідно зробити більше і що ми не повинні миритися з продовженням поточного стану конфлікту", - заявив журналістам у понеділок у Токіо міністр закордонних справ Індії С. Джайшанкар, наголосивши, що його країна задіює свої відносини з обома сторонами, щоб стати «активнішою» у вирішенні конфлікту.

«Важливо, щоб кожен зробив усе можливе, щоб побачити, чи покращиться якимось чином щось і чи зможе статися перехід із поля бою за стіл переговорів», — додав Джайшанкар, наголосивши, що Нью-Делі не вірить, що війна, яка триває вже третій рік, буде вирішена військовим шляхом.

Джерело: japantimes .

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