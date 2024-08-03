Кого б фон дер Ляйєн не поставила на цю посаду, їй доведеться об'єднати і зміцнити вкрай роздроблену галузь.

Урсула фон дер Ляйєн пообіцяла створити посаду комісара з оборони у рамках своїх планів на другий термін на посаді голови Європейської комісії.

Хто б це не був, він має непросте завдання щодо об'єднання галузі, зростання якої довгий час було роздроблене і буксує.

Плани щодо уніфікації правил на єдиному ринку завжди наштовхуються на стіну опору з боку країн, які можуть програти, і тим більше у цьому чутливому та значною мірою національному секторі.

Однак багато хто стверджує, що це єдиний спосіб зміцнити молоду промисловість ЄС і зберегти безпеку блоку, оскільки Росія стає дедалі агресивнішою, а підтримка США може ослабнути.

Багато політиків тепер визнають, що Європа, яка тривалий час звикла економити на своїх військових витратах, має активізувати свої зусилля після війни в Україні.

Проте вітчизняна промисловість ЄС недостатньо сильна навіть для того, щоб задовольнити цей слабкий попит: більшість оборонних закупівель держав-членів, як і раніше, здійснюється за межами Європи.

Головним політичним завданням для нового комісара з оборони стане питання, якою мірою потреби ЄС мають задовольнятися за рахунок внутрішніх джерел.

Нещодавня стратегія ЄС передбачала, що до 2030 року 35% витрат на оборону мають надходити з внутрішніх джерел блоку — порівняно скромна цифра, яка все ж таки є значним зростанням порівняно з 22%, що спостерігалися відразу після російського вторгнення.

Європа має очевидні причини бажати посилити власну промисловість — не в останню чергу через ризик приходу другої адміністрації Трампа до США, що може послабити відданість США НАТО.

Джерело: euronews .

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