Високопоставлені діячі Республіканської партії виступили з рідкісною критикою в адресу кандидата за «самонанесення рани».

Заяви Дональда Трампа про те, що Камала Харріс нещодавно «стала чорною», піддалися критиці з боку його колег-республіканців.

Ряд республіканців, зробивши рідкісний закид своєму кандидату в президенти, висловили стурбованість щодо його висловлювань, які були засуджені як расистські.

"Я думаю, що найкращий підхід - зосередитися на політиці Камали Харріс - саме про це я й говорив", - сказав сенатор Стів Дейнс із Монтани, керівник передвиборчої кампанії Республіканської партії.

Сенатор Джош Хоулі з Міссурі також заявив журналістам, що «для обох сторін не найкраща ідея грати у політику расової ідентичності».

А сенатор від Північної Кароліни Том Тілліс заявив, що йому "явно не сподобалося те, що він почув від Трампа".

Виступаючи в середу на з'їзді чорношкірих журналістів, Трамп запитав, чи є Харріс, віце-президент США та передбачуваний кандидат від Демократичної партії, індіанкою чи чорношкірою.

"Я поважаю обох, але вона, очевидно, ні, тому що вона була індіанкою всю дорогу, а потім раптом зробила поворот і стала чорною", - продовжив він.

Харріс відповіла, що американський народ заслуговує на краще, ніж подібна «суперечність» і «неповага».

Джерело: telegraph .

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