Вибори США 2024 року будуть визначатися битвою статей, оскільки опитування The Times показує, що гендерний розрив між виборцями зростає відтоді, як Камала Гарріс вступила в президентські перегони проти Дональда Трампа.
Опитування YouGov показало, що гендерний розрив збільшився за кілька днів після того, як Гарріс розпочала свою кампанію після рішення президента Байдена вийти з перегонів.
Наступного тижня Гарріс буде затверджена кандидатом у президенти від Демократичної партії, а це означає, що перегони за Білий дім вдруге стануть змаганням між чоловіком і жінкою, зазначає Х'ю Томлінсон, репортер газети The Times.
Згідно з результатами опитування, проведеного 22-23 липня серед 1170 зареєстрованих виборців, Гарріс має перевагу в 11 відсоткових пунктів серед жінок (51% проти 40%).
Однак Трамп має ще більшу перевагу в 18 відсоткових пунктів серед чоловіків (54% проти 36%), що створює загальну різницю в підтримці між статями на рівні 29 відсоткових пунктів.
"Гендерний розрив збільшився з того часу, як Гарріс стала ймовірним кандидатом — як тому, що вона має кращі показники, ніж Байден, серед жінок, так і тому, що вона має гірші показники серед чоловіків", — зазначив Карл Бялік, політичний редактор YouGov.
Цей розрив є відображенням розриву між Трампом і Гілларі Клінтон на виборах 2016 року — єдиних президентських перегонах, де чоловік протистояв жінці.
Опитування також показало, що з часу виборів 2016 року частка виборців, які вважають, що США готові обрати жінку на найвищу посаду, помітно зменшилася.
54% виборців заявили, що США готові обрати жінку президентом, порівняно з 63% в опитуванні YouGov у 2015 році.
Відображаючи зменшення кількості виборців, які вірять, що США оберуть жінку президентом, 35% демократів заявили, що Гарріс повинна обрати чоловіка в кандидати на посаду віцепрезидента. Лише 6% хочуть, щоб вона обрала жінку.
Джерело: thetimes.
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