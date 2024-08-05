Ідея громадянської війни традиційно належала до внутрішнього конфлікту, в якому одна збройна група прагне відібрати владу у держави.

Хоча дехто може відмахнутися від цього, припустивши, що громадянська війна — це не те, що роблять британці, ми не повинні бути такими самовдоволеними.

Категорія раси, наприклад, сама по собі мало що говорить нам про привілеї людини або її політичні та релігійні переконання.

Ось чому контрнаративи навколо «білизни» тут також марні; так само як вони марні для пояснення того, чому багато чорношкірих та азіатів у США підтримують Дональда Трампа, або чому Енріке Тарріо, який має афро-кубінське походження

Спостереження за вулицями, охопленими вогнем у Белфасті у вихідні, має нагадати нам про це. Це місто, яке для багатьох неупереджених спостерігачів протягом кількох десятиліть перебувало на межі громадянської війни, також було придатним для життя, навіть незважаючи на те, що етнічні поділи вимагали фізичного зведення стін.

Основним поясненням у дослідженнях глобальних конфліктів із середини 90-х років була ідея про те, що бідність є головною причиною насильства. Дійсно, указ про те, що недорозвиненість небезпечна, висувався кожною міжнародною організацією та гуманітарною групою, якій доручено пом'якшувати конфлікти та насильство.

Звичайно, зараз деякі райони Британії відчайдушно бідні. І вони страждають від наслідків багатьох років жорсткої економії, наслідків Brexit та витрат на карантин через COVID. Те, що гнів виплескується з цих районів, є достатньою причиною більш глибоких роздумів.

Джерело: unherd .

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