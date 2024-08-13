Нещодавні висловлювання колишнього президента та кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа наголошують на непередбачуваності та ризиках, з якими стикається Тайвань.

У той час як Трамп, як і раніше, неоднозначно ставиться до свого наміру захистити Тайвань від потенційного нападу Китаю, точна позиція його опонента Камали Харріс також неясна.

Експерти вважають, що гонка, швидше за все, спонукає Тайвань посилити своє військове стримування.

За словами аналітиків з безпеки та політики, Тайвань зазнає зростання тиску, що вимагає нарощування свого оборонного потенціалу і стримування Китаю в умовах невизначеності навколо виборів у США, намічених на листопад.

У той час як Байден був «послідовнішим у своїй політиці щодо Тайваню», Трамп з початку свого першого терміну виявився «непостійним і непередбачуваним», сказав Стівен Надь, професор політології та міжнародних досліджень Міжнародного християнського університету в Токіо, Японія.

Багато в чому це пов'язано із різницею у стратегії двох лідерів. У той час, як Байден неодноразово заявляв, що США стануть на захист Тайваню, Трамп обрав «стратегічну двозначність», додав Надь.

На іншому боці бюлетеня знаходиться передбачуваний кандидат від Демократичної партії Харріс, після того, як Байден піддався тиску і вийшов із гонки через побоювання з приводу його віку.

На думку аналітиків, очікується, що вона залишиться певною мірою послідовною на порядку денному і зовнішньою політикою Байдена.

Будучи віце-президентом, Харріс висловила підтримку Тайваню та зустрілася з новим лідером острова Лай Цінде у 2022 році. Однак вона обійме посаду, маючи значно менший досвід зовнішньої політики, ніж президент Байден.

«Хоча я чекаю деякої спадкоємності [з Байденом] у її політиці щодо Китаю, важливо визнати сильний вплив, який особи надають на формування, розробку та реалізацію політики», — сказав Макніл.

"Віце-президент Харріс - не Джо Байден, і її підхід до державного управління буде іншим", - додав він.

Джерело: cnbc .

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