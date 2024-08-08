Виборці почали змінювати свої переваги і президентський поєдинок Камали Харріс та Дональда Трампа виходить на новий рівень.

Виборці сприймають новий президентський поєдинок Камали Харріс та Дональда Трампа, розпочалася робота з виправлення перекосів у опитуваннях — спробам довести, що деякі несприятливі результати опитувань не відповідають дійсності.

Відразу ж з'являється Тім Сейлер, консультант за даними для кампанії Трампа, який не згоден з останнім опитуванням CBS News/YouGov, що показує, що Харріс випереджає Трампа на один пункт по країні і йде дуже близько до Трампу в ключових штатах, що вагаються.

Останнє опитування CBS/YouGov зареєстрованих виборців по всій країні, що показує зсув похибки у загальнонаціональному прямому голосуванні між президентом Трампом і Камалою Харріс, є повністю результатом методологічного рішення, що дозволяє ідеології значно змінюватися, зберігаючи при цьому вагові коефіцієнти за віком, партійною приналежністю та расою. опитування не виглядало як підтасоване.

Без цієї підтасовки президент Трамп зберіг би лідерство 51 до 49 в їхньому опитуванні.

У цьому опитуванні і в тому, як він оцінює результати в коливаючихся штатах, відбувається багато цікавого і потенційно спірного.

Сейлер може мати рацію, що опитування показує найкращий результат для Харріс, тому що він включає більше лібералів.

Але цілком імовірно, що це просто відображення політичного моменту, в якому електорат змістився у бік трохи більшої ліберальності, і що, принаймні в короткостроковій перспективі, це реальність, з якою боротисяме кампанія Трампа.

Джерело: nytimes .

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