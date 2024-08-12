Настав час Вашингтону європеїзувати НАТО та відмовитись від відповідальності за безпеку континенту.

Протягом десятиліть політика США щодо Європи залишалася незмінною.

Вашингтон закріпився на континенті через НАТО і виступав як головний постачальник безпеки регіону, тоді як європейські члени НАТО прийняли лідерство США.

Проте сьогодні більша частина Республіканської партії відійшла від цього консенсусу, вибравши натомість політику, узагальнену коментарями Дональда Трампа про «провинені» країни НАТО: «Якщо вони не платитимуть, ми не захищатимемо».

Демократи, зі свого боку, копнули глибше у відповідь на це зрушення. Президент Джо Байден підтвердив «священну» прихильність демократів до європейської оборони та проголосив прийняття Фінляндії та Швеції до НАТО великим досягненням своєї адміністрації.

Камала Харріс не заявила про відхід від позиції Байдена як передбачуваного кандидата у президенти від Демократичної партії.

Дебати про роль США в Європі давно назріли, але обидві сторони невірно визначили питання та інтереси, які перебувають у грі.

Фактично, Сполучені Штати сьогодні мають той самий кардинальний інтерес у Європі, що й з початку 1900-х років: збереження економічної та військової могутності континенту розділеної. Насправді досягнення цієї мети означало запобігання появи європейського гегемона.

За відсутності кандидата на європейську гегемонію більше немає потреби у тому, щоб Сполучені Штати брали на себе домінуючу роль у регіоні.

На тлі зростаючих вимог вдома та в Азії, необхідно скоригувати курс. Ідея не в тому, щоб ізолювати США від Європи, а в тому, щоб усунути роль США з постачальника першої інстанції на балансир останньої інстанції.

Джерело: foreignaffairs .

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