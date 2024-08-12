Політологи розповіли, як Київ може отримати вигоду з ослаблення позицій Росії.

Сили РФ не закінчили наступ , вони продовжують атакувати по кількох фронтах на землі та бомбардувати українську інфраструктуру з повітря.

Але навіть найбільші і найбоєздатніші військові організації що неспроможні підтримувати наступ вічно, і після втрати стільки військ вікно можливостей Росії може незабаром зачинитися.

Солдати, які загинули в бою, були непропорційно найкращими з Росії. Її запаси техніки повільно виснажуються. У Москви зрештою не залишиться іншого вибору, як призупинити наступ і перегрупуватися.

Це означає, що Україна повинна почати планувати, як найкраще отримати вигоду з занепаду Росії, що насувається.

Потрібно уважно вивчити поле бою щодо ознак слабкості Росії. Вона може працювати з НАТО, щоб тренуватися та готуватися до нових наслідків. Вона може керувати зовнішніми очікуваннями.

І вона може розробити нову теорію перемоги — таку, яка зробить військову позицію Росії по-справжньому неспроможною.

Саме тоді і лише тоді Україна зможе вести переговори на вигідних умовах та забезпечити собі міцну перемогу.

На Україну можуть чекати світліші дні, але аналітики не повинні помилятися: останні шість місяців стали для країни найнижчим періодом занепаду.

Джерело: foreignaffairs .

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