Спочатку ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, який досі розслідується; Міністр внутрішніх справ Франції припустив, що відповідальність можуть нести «ультральові» екстремісти.

Проте експерти з розвідки також запитують, чи могла бути замішана Росія.

"Російська версія, безумовно, сильна", - сказав Джавед Алі, експерт із боротьби з тероризмом і колишній член Національної розвідувальної ради США, в інтерв'ю "PBS NewsHour" після нападу.

Хоча немає жодних явних доказів причетності Росії, для цих підозр є вагомі підстави.

За останні кілька місяців французький уряд зайняв агресивнішу позицію у своїй підтримці України, а російський уряд має особливі претензії до Міжнародного олімпійського комітету, який заборонив російським спортсменам брати участь в іграх цього року.

Більше того, з перших місяців цього року європейські та американські розвідники пов'язали хвилю диверсійних операцій по всій Європі із російською розвідувальною службою ГРУ. Ці атаки включали підпали та інші тактики.

Іноді вони були орієнтовані на транспортні мережі.

Проте стратегія саботажу Путіна поставила Захід у складну ситуацію.

Зважаючи на зусилля Заходу уникнути прямого конфлікту з Росією, західні лідери неохоче закликають до більш масштабної військової відповіді на ці атаки, які можуть спровокувати неконтрольовану ескалацію.

Навіть зараз після місяців таких операцій західні лідери, схоже, готові дивитися в інший бік, коли вважають це необхідним.

Джерело: foreignaffairs .

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