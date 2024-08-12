Изначально никто не взял на себя ответственность за нападение, которое все еще расследуется; министр внутренних дел Франции предположил, что ответственность могут нести «ультралевые» экстремисты.

Однако эксперты по разведке также задаются вопросом, могла ли быть замешана Россия.

«Российская версия, безусловно, сильна», — сказал Джавед Али, эксперт по борьбе с терроризмом и бывший член Национального разведывательного совета США, в интервью «PBS NewsHour» после нападения.

Хотя нет никаких явных доказательств причастности России, для этих подозрений есть веские основания.

За последние несколько месяцев французское правительство заняло более агрессивную позицию в своей поддержке Украины, а российское правительство имеет особые претензии к Международному олимпийскому комитету, который запретил российским спортсменам участвовать в играх в этом году.

Более того, с первых месяцев этого года европейские и американские разведчики связали волну диверсионных операций по всей Европе с российской разведывательной службой ГРУ. Эти атаки включали поджоги и другие тактики.

Иногда они были нацелены на транспортные сети.

Тем не менее, стратегия саботажа Путина поставила Запад в сложную ситуацию.

Учитывая усилия Запада избежать прямого конфликта с Россией, западные лидеры неохотно призывают к более масштабному военному ответу на эти атаки, которые могут спровоцировать неконтролируемую эскалацию.

Даже сейчас, после месяцев таких операций, западные лидеры, похоже, готовы смотреть в другую сторону, когда считают это необходимым.

Источник: foreignaffairs.

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