У звіті компанії про загрози згадуються спроби різних іранських угруповань проводити кампанії впливу на політичні крайнощі.

Дослідники Microsoft у своєму звіті заявили, що Іран активізував свої зусилля щодо втручання у листопадові вибори та посилення поляризації Америки, у тому числі за допомогою спроб злому та створення сайтів з фейковими новинами, націлених на вкрай лівих та вкрай правих.

Створені Іраном новинні мережі включають сайт Nio Thinker, запущений у жовтні, присвячений війні Ізраїлю та ХАМАС, перш ніж почав публікувати статті про майбутні вибори в США.

Він дотримується ліберального ухилу, називаючи кандидата від Республіканської партії та колишнього президента Дональда Трампа «слоном на опіоїдних таблетках у посудній крамниці MAGA», згідно з звітом Центру аналізу загроз Microsoft.

Споріднений сайт, орієнтований на консерваторів, Savannah Time, пише про республіканську політику та проблеми ЛГБТК.

Деякі сайти використовують штучний інтелект для плагіату контенту із американських сайтів, заявила компанія. Рекламний текст "про нас" на сайті говорить: "Ми самовпевнені, ми галасливі, і ми добре проводимо час".

«Вони заклали основу для кампаній впливу на популярні теми, пов'язані з виборами, і почали активувати ці кампанії в явній спробі розпалити суперечки або вплинути на виборців — особливо в штатах, що вагаються», — написав Клінт Уоттс, генеральний менеджер Центру загроз, у повідомленні в блозі , що супроводжує звіт.

З березня інша пов'язана з Іраном група публікує пости під виглядом політичних та громадських активістів і може перерости у залякування та підбурювання, попередив він.

Microsoft заявила, що також продовжує спостерігати російське втручання, зокрема через облікові записи Telegram і X.

У блозі Microsoft зазначено, що компанія не підтримуватиме жодного кандидата в президенти, що створює неявний контраст із власником X та прихильником Трампа Ілоном Маском, який дозволив пропаганді процвітати у своїй мережі.

Джерело: washingtonpost .

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