Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обіцяє закінчити війну в Україні ще до того, як складе присягу.
Політик сказав, що знає обох президентів і вірить у здатність домовитися про мир.
"Я знаю обох глав країн. Я дуже добре знаю президента Путіна. Я хочу, щоб смерть зупинилася. Є смерть і є руйнування. Вони руйнують всю тканину певної частини світу. Я хочу, щоб це було предметом переговорів і щоб це було зроблено", - додав Трамп.
Трамп запевняє, що віце-президент Камала Гарріс буде "продовжувати" війну, вкладаючи гроші американських платників податків в Україну, а її бездіяльність втягне світ у глобальну війну, в якій загинуть мільйони людей.
"Вона взагалі не впорається з цим. Я не думаю, що вона щось зробить. Я думаю, що це просто продовжиться, і мільйони людей загинуть. Це може перерости у світову війну. Вона не здатна це зробити. Я хочу це зробити. У мене завжди були дуже хороші стосунки з обома чоловіками, і я вважаю, що перебуваю в дуже хорошому становищі", - заявив політик.
Трамп сподівається, що в разі перемоги домовиться про "мирну угоду", яка покладе край війні, в період між виборами 5 листопада і інавгурацією 20 січня 2025 року.
Джерело: Breitbart News.
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