Трамп заявив, що має намір вести мирні переговори між Росією та Україною як обраний президент ще до того, як його приведуть до присяги.

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обіцяє закінчити війну в Україні ще до того, як складе присягу.

Політик сказав, що знає обох президентів і вірить у здатність домовитися про мир.

"Я знаю обох глав країн. Я дуже добре знаю президента Путіна. Я хочу, щоб смерть зупинилася. Є смерть і є руйнування. Вони руйнують всю тканину певної частини світу. Я хочу, щоб це було предметом переговорів і щоб це було зроблено", - додав Трамп.

Трамп запевняє, що віце-президент Камала Гарріс буде "продовжувати" війну, вкладаючи гроші американських платників податків в Україну, а її бездіяльність втягне світ у глобальну війну, в якій загинуть мільйони людей.

"Вона взагалі не впорається з цим. Я не думаю, що вона щось зробить. Я думаю, що це просто продовжиться, і мільйони людей загинуть. Це може перерости у світову війну. Вона не здатна це зробити. Я хочу це зробити. У мене завжди були дуже хороші стосунки з обома чоловіками, і я вважаю, що перебуваю в дуже хорошому становищі", - заявив політик.

Трамп сподівається, що в разі перемоги домовиться про "мирну угоду", яка покладе край війні, в період між виборами 5 листопада і інавгурацією 20 січня 2025 року.

Джерело: Breitbart News.

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