Аналітики кажуть, що китайські дослідні судна в Індійському океані піднімуть тривогу, але Нью-Делі навряд чи піде на ескалацію, якщо не відчує загрози

За даними з відкритих джерел, цього тижня в Індійському океані працювали три китайські науково-дослідні судна, що є останньою ознакою того, що Пекін має намір розширити свої наукові екскурсії в море.

Хоча Пекін наполягає на тому, що ці рейси призначені для науково-дослідних цілей, спостерігачі попереджають, що регіональні держави, такі як Індія, можуть відчувати все більшу стурбованість з приводу розмитості кордонів між військовими та цивільними технологіями Китаю, хоча вони й кажуть, що відкрита конфронтація малоймовірна.

Згідно з останніми даними сайту відстеження MarineTraffic, науково-дослідне судно Zhongshan Daxue в середу наблизилося до східної околиці Індійського океану недалеко від індонезійського острова Суматра, в той час як судно Xiang Yang Hong 03 було недалеко від Бена.

Yuan Wang 7, член китайського космічного флоту підтримки, був помічений у середу прямуючим до східного узбережжя Африки. Корабель оснащений передовими датчиками та комунікаційним обладнанням.

Примітно, що це був перший випадок, коли найбільше і передове в країні океанографічне дослідницьке судно Zhongshan Daxue було помічене патрулюючим в регіоні.

Судно водотоннажністю 6800 тонн було введено в експлуатацію в 2021 році і здійснило свій перший рейс у Південно-Китайському морі минулого року.

За даними нещодавньої доповіді Центру стратегічних та міжнародних досліджень, аналітичного центру зі штаб-квартирою у Вашингтоні, Китай побудував один із найбільших у світі флотів цивільних дослідницьких судів: наразі в експлуатації перебувають 64 судна.

За останні десятиліття Китай значно розширив свою присутність в Індійському океані, в основному за рахунок економічної діяльності та наукових досліджень, у яких Індія бачить загрозу.

Джерело: scmp .

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