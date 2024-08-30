Республіканці планують агресивно нарощувати графік колишнього президента Трампа , відточувати його навички ведення дебатів та розробляти нову стратегію наземної гри, пов'язану зі штатами, де проводиться дострокове голосування.

Новий підхід сам по собі є визнанням того, що кампанія Трампа насилу адаптувалася до політичного ландшафту, який швидко змінюється після того, як президент Джо Байден завершив свою кампанію менш ніж за чотири місяці до дня виборів.

Розклад Трампа в майбутньому більше схожий на минулий тиждень — коли кандидат від республіканців щодня відвідував нове поле битви — ніж на 20 місяців, які передували цьому.

Очікується, що до листопада Трамп проводитиме «кілька заходів щотижня, якщо не щодня», сказав один радник, тоді як інший передбачив, що колишній президент регулярно відвідуватиме два штати на день.

"Уявіть собі Трампа на стероїдах", - сказав один з них. "Усі будуть на палубі".

Прискорений графік збігся з підготовкою Трампа до дебатів із віце-президентом Камалою Харріс, які відбудуться 10 вересня.

Колишній президент тихо зустрічається із законодавцями-республіканцями, політичними експертами та зовнішніми союзниками напередодні вирішального протистояння з високими ставками.

"Політичні обговорення" - версія підготовки до дебатів у кампанії Трампа - багато в чому відображають сесії, які колишній президент проводив протягом тижнів, що передували його дебатам з Байденом 27 червня.

Очікується, що сенатор від Огайо Дж. Д. Венс у найближчі тижні також дотримуватиметься більш напруженого графіка.

Кандидат Трампа на посаду віце-президента відвідає всі основні поля битв, приділяючи особливу увагу трьом штатам, які складають так звану синю стіну, яку Трамп виграв 2016 року, але програв Байдену 2020 року: Мічиган, Вісконсін та Пенсільванія.

Джерело: CNN .

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