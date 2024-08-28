Надії на те, що наступний президент США прийме сміливішу політику щодо Росії, стосуються не лише України, а й запобігання диктатурам.

Президент США Джо Байден переконаний у своїй перемозі над Путіним.

У червневому інтерв'ю ABC News він заявив, що зупинив Путіна, а у своєму прощальному зверненні на Національному з'їзді Демократичної партії він хвалився:

«Путін думав, що візьме Київ за три дні, але через три роки Україна все ще вільна!»

На жаль, це лише половина правди. Так, Україна вільна. Але вона все ще перебуває у стані війни, і Путін залишається вільним продовжувати її вести.

Більше того, політика США на сьогоднішній день зробила Росію та її прихильників сміливішими і рішучими у своїх намірах повалити західний ліберальний порядок. Так, вони страждають економічно і від інших неприємностей. Але їхні войовничі амбіції були умиротворені.

Росія фактично стала чемпіоном цих амбіцій. І, незважаючи на західні санкції, вони все ще мають засоби для боротьби. Допомога, яку Китай, Іран та Північна Корея поспішили надати Росії, ще більше підбадьорила їх.

Консолідація цієї Автократичної Осі відбулася не тому, що Захід раптово ослаб.

Це сталося через серйозні помилки адміністрації Байдена щодо Росії та України. Вони були наслідком стратегії, яка була неадекватна виклику і призвела безпосередньо до двох великих перемог, які змінили історію для Росії.

Першим успіхом Росії стало те, що Путіну дозволили розпочати війну. Він зробив це тому, що адміністрація Байдена не змогла застосувати стримування у 2021 році.

Другим успіхом Росії стало те, що адміністрація Байдена дозволила Путіну уникнути відповідальності восени 2022 року, коли початковий надзвичайно успішний контрнаступ України було перервано через брак зброї.

Обидва результати були можливі для Росії, оскільки адміністрація Байдена вирішила розробити свою стратегію щодо Росії, засновану лише на реагуванні, і – як і у разі військової допомоги – на мінімальному реагуванні.

Джерело: kyivpost .

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