Перевага Дональда Трампа над Камалою Харріс з питань економіки та злочинності серед виборців США знижується

Це є ознакою того, що кампанія віце-президента-демократа набирає обертів напередодні президентських виборів 5 листопада, згідно з новим опитуванням Reuters/Ipsos.

Триденне опитування показало, що підхід колишнього президента-республіканця Трампа до економіки та зайнятості віддав перевагу 43% зареєстрованих виборців порівняно з 40%, які віддали перевагу підходу Харріс.

Різниця в 3 відсоткові пункти була занадто мала, щоб бути значущою, враховуючи похибку опитування в 4 відсоткові пункти. Попереднє опитування Reuters/Ipsos наприкінці липня показало, що Трамп має перевагу в 11 пунктів з економіки.

З питань злочинності та корупції Харріс і Трамп розділили перше місце, набравши по 40% голосів у кожного, що свідчить про більший прогрес на користь Харріс, яка відставала від Трампа на 5 пунктів у липневому опитуванні.

Нещодавні загальнонаціональні опитування показали, що Харріс трохи випереджає Трампа з того часу, як вона вступила в гонку 21 липня після рішення президента Джо Байдена згорнути свою кампанію.

Опитування Reuters/Ipsos від кінця липня показало, що Харріс зросла на 1 пункт, 43% проти 42%.

У передвиборних промовах Трамп часто критикує управління економікою адміністрацією Байдена, оскільки домогосподарства продовжують відчувати у собі наслідки кілька років високої інфляції. Харріс пообіцяла взяти ціни під контроль за допомогою таких заходів, як боротьба із «завищенням цін» з боку бакалійників.

Жоден із двох кандидатів не користується широкою популярністю: 59% виборців заявили, що у них несприятливе ставлення до Трампу, а 52% сказали те саме про Харріс. Харріс сприйняли позитивно 47% виборців, порівняно з 39% у Трампа.

Джерело: reuters .

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