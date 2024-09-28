Країни, що становлять "антиамериканську вісь", такі як росія та Іран, намагаються послабити вплив Вашингтона, але їхні інтереси у виборчій кампанії розходяться.

Як зазначають експерти, Іран активно використовує дезінформацію, щоб дестабілізувати ситуацію в Штатах, заважаючи республіканському кандидату Дональду Трампу. У той же час росія, намагаючись вплинути на кандидатуру віцепрезидента Камали Гарріс, проводить масштабну кампанію з дезінформації, націлену на виборців.

Відзначено, що Китай, Іран і росія застосовують схожі тактики для поширення дезінформації, включаючи використання штучного інтелекту. За словами представників американської розвідки, це наймасштабніша і найвитонченіша кампанія дезінформації за останні роки.

Прес-служба Трампа нещодавно отримала брифінг, у якому йшлося про можливі загрози з боку Ірану, зокрема, про загрозу вбивства кандидата. Іранські хакери, за даними розвідки, вже здійснили кілька атак на штаб Трампа, пропонуючи викрадену інформацію ЗМІ.

Нагадаємо, що під час свого президентства Трамп вийшов з іранської ядерної угоди та запровадив санкції, що підвищило напругу між країнами. Гарріс, у свою чергу, закидає Трампу, що диктатори, як Путін, підтримують його, адже вважають його слабким.

Вибори 2024 року набувають небаченої напруги, зокрема через зусилля іноземних держав вплинути на демократичний процес. Лідери Китаю, Ірану та росії, хоч і мають спільну мету послабити США, проте їхні конкретні інтереси часто ведуть у різних напрямках.

Ситуація ускладнюється постійними інформаційними атаками та дезінформацією, що проникає у всі етапи виборчого процесу, створюючи нові виклики для американської демократії.

Джерело: axios.

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