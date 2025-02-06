За інформацією Bloomberg, джерела, які побажали залишитися анонімними, розповіли, що пропозиція включатиме замороження конфлікту, залишаючи окуповані Росією території в невизначеному стані. Водночас, для України буде передбачено певні гарантії безпеки, щоб Росія не мала можливості повторно атакувати.

"Елементи включають потенційне заморожування конфлікту і залишення окупованої російськими військами території в невизначеному стані, водночас надаючи Україні гарантії безпеки, щоб гарантувати, що Москва не зможе знову напасти", - пише видання.

До слова, головною метою України залишається членство в НАТО, однак, як визнав президент Володимир Зеленський, цей крок наразі малоймовірний у короткостроковій перспективі. Зеленський також висловив готовність до виборів після закінчення війни, що буде можливе лише після скасування воєнного стану.

У свою чергу, радник президента України Андрій Єрмак провів зустріч з радником з національної безпеки США Майклом Волтцем. Важливо, що Росія також демонструє ознаки зближення з США, що відкриває нові можливості для переговорів.

Джерело: bloomberg.

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