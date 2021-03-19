Знайти оригінальні подарунки для чоловіків в Києві - не так просто, як здається на перший погляд. А якщо ви хочете не тільки подарувати щось цікаве, а й організувати незабутнє свято, то ця стаття точно для вас.

Вечір для вас двох

Якщо ви разом зі своїм коханим хочете відзначити цей день тільки удвох, то і вечір варто планувати відповідно:

Романтична вечеря

Подорож

Пікнік або обід на даху

Дегустація

Найпростішим, але при цьому ефектним варіантом є організація романтичної вечері. Ви можете красиво оформити кімнату, додати для атмосфери пелюстки троянд і свічки, і, звичайно ж, приготувати його улюблені страви. Якщо ж часу на підготовку у вас немає, то замовте смачні частування з ресторану, а до них підберіть улюблені напої вашого чоловіка.

Хорошим рішенням буде відсвяткувати його день народження в якомусь іншому місті чи країні! Це не тільки нові враження, але і можливість побачити щось нове і відсвяткувати іменини в незвичайній атмосфері.

Якщо вашому чоловікові пощастило народитися в теплу пору року, то чому б не влаштувати для нього пікнік? Ви можете разом вибратися в парк або за місто, або ж і зовсім відправитися на риболовлю. Ще, хорошим рішенням буде організувати обід або вечерю на даху, що романтично і цікаво.

Крім того, ви можете подарувати своєму коханому купон на одну з дегустацій, де ви зможете скуштувати смачні страви та напої, а також відчути себе справжніми гастро експертами.

Велика компанія

Якщо ж ви плануєте влаштувати круту вечірку за участю всіх ваших друзів, то ви можете відправитися в:

Боулінг

Квест кімната

Караоке або вечірка вдома

Сауна або хаммам

Прекрасним рішенням буде разом з друзями відправитися в боулінг! Там ви зможете всі разом позмагатися, бажано зробивши саме іменинника королем цієї гри.

Хочете чогось незвичайного і захоплюючого? Тоді купуйте сертифікат на похід в квест кімнату. Там іменинник і його товариші будуть розгадувати загадку замкнутої кімнати, проходити різні цікаві етапи і перевіряти на міцність свої нерви.

Ваш чоловік справжній тусовщик і любитель пісень і танців, то чому б не замовити столик в караоке? Або ж ви можете влаштувати для нього сюрприз вечірку в квартирі або на дачі, запросивши туди всіх ваших знайомих і влаштувати грандіозний вечір.

Якщо ж Він навпаки не прихильник "світських розваг", то прекрасною ідеєю стане похід в лазню або хаммам. Там він і його компанія зможуть добре відпочити, поспілкуватися і провести час з користю для здоров'я.

Сімейний вечір

Якщо ваш чоловік хоче відзначити цей день в колі своєї сім'ї, то чому б не надати йому таку можливість. У список ідей для цього дня входять:

Сніданок в ліжко

Вироби від дітей

Сертифікати для сім'ї

Почати цей день варто, звичайно ж, зі сніданку в ліжко! Це може бути смачний омлет, сирники, млинці, сендвічі, круасани і багато іншого. Головне красиво все оформити на підносі і додати до страви його улюблений чай або каву.

Якщо у вас вже є діти, то допоможіть їм влаштувати для тата сюрприз. Нехай в цей день вони подарують йому подарунки, зроблені своїми руками, повірте, такий знак уваги доведеться йому до душі.

Хорошим рішенням також буде піти всією сім'єю відпочити по одному з сертифікатів. Це може бути аквапарк, дельфінарій, планетарій, мотузковий парк, каток і багато інших цікавих місць.

Організовуйте чоловікові найкращий день народження і святкуйте разом з ним!