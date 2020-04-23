В отличие от Украины и соседних стран, с ростом заболеваний коронавирусом Республика Беларусь отказалась вводить карантин и существенно ограничивать жизнь своих граждан

И, похоже, это работает: 11 апреля экспертная миссия Всемирной организации охраны здоровья признала меры белорусских властей эффективными и будет рекомендовать их другим государствам, пишет в своей статье для Хвыли эксперт Святослав Вышинский.

На сегодняшний день в стране с 10-миллионным населением от пневмоний и усложнений, вызванных коронавирусом, умерли всего 55 человек.

О том, как без карантина живет 2-миллионная столица Беларуси, мне рассказала жительница Минска Наталия Власова. Наталия преподает восточные танцы и санскрит. К белорусским властям настроена критически, но в вопросе карантина впервые публично поддержала действия Александра Лукашенко.

Общественный транспорт

Общественный транспорт в Минске и других городах страны работает без ограничений. Чтобы избежать чрезмерных скоплений людей, в отличие от Украины, власть пошла противоположным путем и ввела дополнительные маршруты. Таким образом и поезда метро, и наземный транспорт сейчас курсируют чаще. Салоны дезинфицируются.

Отдельным решением по системе образования сместили начало занятий в университетах, чтобы часы пик не совпадали с перемещениями пассажиров, едущих на работу. Нет никаких ограничений в сообщении между областями Беларуси.

В отличие от соседних государств, Республика Беларусь не закрыла свои границы – въезд и выезд разрешен как собственным гражданам, так и для иностранцев. Это, в частности, до сих пор позволяет многим украинцам возвращаться из заграницы через Минск, так как авиасообщение с зарубежом беларусы не перекрывали. Этим окном преимущественно пользуются граждане Украины, оказавшиеся в Австралии и странах Юго-Восточной Азии.

Внимательно проверяются водители-дальнобойщики, пересекающие территорию Беларуси транзитом. Для них предусмотрены отдельные пункты, в которых они могут останавливаться, следуя через Беларусь. При этом контрольно-пропускные пункты на границе работают в штатном режиме.

Однако проверка всех лиц, которые въезжают на территорию республики, стала строже: проводится первичный санитарно-эпидемиологический контроль. Пассажиров из Италии, Ирана, Китая, Таиланда, Южной Кореи, Японии и Сингапура тестируют. В случае наличия признаков респираторного заболевания – их изолируют.

В числе обязательных мер недавно ввели самоизоляцию для всех контактов первого уровня. За нарушение режима штрафуют. Подобные точечные действия позволили купировать коронавирусные очаги на самых ранних этапах. И, согласно оценке главы миссии ВОЗ Патрика О’Коннора, благодаря системному подходу Беларусь смогла сдержать распространение эпидемии.

Торговля

По словам Наталии Власовой, все аптеки, магазины, рынки и торговые центры работают без изменений. Единственное нововведение – 2 недели назад в больших магазинах около касс начали ставить разметку для очередей. Но эта норма до сих пор действует не везде. В то же время во всех местах торговли массово разместили дезинфекторы для рук.

Часть продавцов пользуется масками и перчатками, но эта норма имеет сугубо рекомендательный характер. Каждому работнику выдают по два комплекта. Для простых покупателей нет никаких ограничений и дополнительных требований. В отличие от украинцев, большинство минчан маски не носят – о респираторах речь вообще не идет.

В Беларуси не наблюдается таких резких прыжков цен на продукты питания, как в соседней Украине. Товары доступны в широком ассортименте и отпускаются без ограничений.

Однако через панику в супермаркетах с полок несколько раз исчезала гречка. Из-за чрезмерного спроса среди населения гречневую крупу пришлось частично импортировать, что сразу же сказалось на ее стоимости. Теперь гречки в магазинах достаточно, но цена на продукт выросла приблизительно вдвое.

Из-за высокого спроса в торговых сетях периодически возникает дефицит чеснока, лимонов и имбиря. По словам Наталии Власовой, в минских супермаркетах «за дикие деньги» сейчас легче найти экзотический египетский чеснок, нежели продукцию собственного производства. Наша собеседница винит в этом паникеров, создавших нездоровый ажиотаж: «Если бы не кинулись запасаться, покупали бы и дальше за нормальные деньги».

Наталия отмечает, що Интернет-доставка на дом в Минске работает плохо: банально не хватает курьеров. Однако и большой потребности в этом пока что нет – магазины работают без ограничений, а большинство жителей столицы традиционно покупают продукты в супермаркетах.

Общественные места

В отличие от Украины, парки и детские площадки в Беларуси открыты. В обычном режиме продолжают работу кафе, столовые, ночные клубы, гостиницы, спортзалы, салоны красоты, поликлиники, стоматологические кабинеты.

В то же время в парикмахерских клиентов принимают по записи, чтобы выдержать интервал между посетителями. А в ресторанах ввели правило дистанцирования: часть столиков не накрывают, чтобы люди не сидели слишком близко. Рекомендуемая дистанция – 1,5 м. По оценкам Наталии Власовой, завсегдатаев баров и кафе стало меньше. Но вопрос закрываться или работать – прерогатива собственников, а не властей.

7 апреля в Беларуси все же ограничили массовые собрания. Но другие запреты власти вводить не спешат. В республике не действует обязательный масочный режим, на улицах прохожие в масках встречаются достаточно редко. Одевать или не одевать – вопрос опять же сугубо личный.

Церкви также не закрывали. В преддверии пасхальных праздников президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что «дорогу к храму никому не закрывают». «Это дело каждого человека. Если вы хотите сходить, пожалуйста, идите», – заявил глава государства. Тем не менее, Лукашенко попросил священников долго не держать людей в храмах. Церкви транслировали богослужения по телевидению и online, хотя это делали и раньше.

Тем временем Минский горисполком предписал обязательную дезинфекцию икон и богослужебных сосудов. Прислушались ли священнослужители к призывам президента – проверить трудно. Но, в отличие от Украины, избежать противостояния между светской и духовной властью перед праздником удалось.

Производство и образование

В Беларуси, как и прежде, работают детские сады, но родители по желанию могут оставить ребенка дома. При этом место в детском саду сохраняется за ними безоплатно. Школы так и не отправили на карантин, но после выхода на весенние каникулы их на всякий случай продлили.

Дистанционное образование вводить не спешат, но такую возможность изучают. Университеты учебный процесс не останавливали. Однако студентам из регионов настоятельно рекомендовали временно не ездить домой, дабы избежать лишних контактов.

В Беларуси также не останавливали строительство, работу промышленности и других предприятий. В стране полным ходом идет посевная кампания. В отдаленный режим перешли преимущественно работники IT-сектора. Государственные учреждения функционируют без изменений. В отпуска идут только по собственному желанию и за собственный счет.

По словами Наталии Власовой, частный сектор также пытается не сворачивать работу, чтобы избежать финансовых потерь. Но полностью избежать их не удастся – часть беларусов начала реже посещать занятия и рестораны, что отрицательно скажется на сфере услуг. Однако потери Беларуси будут не сравнимы с последствиями экономического кризиса в Украине.

Позиция СМИ

Наталия рассказывает, что государственные СМИ Беларуси сохраняют спокойствие и стараются сдерживать панические настроения – новости о коронавирусе по телевидению сообщаются как второстепенные. «Постоянно повторяют, что у нас в этом году смертность от пневмонии меньше, чем в прошлом... В общем, делают все прямо противоположно всем остальным».

И это создает новые вызовы. В условиях глобальной коронавирусной истерии власти Беларуси оказались между двух огней: от страны оградились все соседи, включая Россию, и республика была вынуждена пригласить международную комиссию, чтобы доказать, что (не)принятые меры адекватны, а ситуация с заболеваемостью под контролем. Похоже, Лукашенко это удалось.

Сложнее с внутренней оппозицией, которая нагнетает панические настроения и буквально подталкивает власти к ограничению прав и свобод граждан. По словам Наталии Власовой, в любой иной ситуации это казалось немыслимым. А ее публикации в «Facebook» еще более обострили дискуссию между противниками и сторонниками карантина. В числе последних, как ни странно, преобладают противники «последнего диктаторского режима».

Сохранить спокойствие среди населения и не ввергнуть страну в экономический кризис для Лукашенко важно не только ввиду приближающихся президентских выборов – ведь гарантировать победный результат власти смогут и так. В условиях рецессии намного сложнее будет сохранять сильные переговорные позиции с Россией, которая последний год заметно активизировала попытки «союзного» поглощения Беларуси. Находясь на растяжке внешнего давления, республика всеми силами старается сохранить эпидемическую устойчивость и «не упасть в кризис лицом».