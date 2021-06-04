В пятницу, 4 июня, под Киевом продолжились разборки вокруг рынка "Столичный". Вооруженные титушки под руководством известной предпринимательницы Влады Молчановой, в балаклавах и без опознавательных знаков, которые проникли на его территорию еще накануне, ночью устроили погром и попытку рейдерского захвата. А утром возле пункта пропуска собралась еще большая группа поддержки нападающих (по некоторым данным, это люди "Правого сектора" и еще одного отряда спецназначения).

На месте продолжали дежурить спецназ Национальной полиции и силовики Национальной гвардии. О развитии событий рассказал Obozrevatel.

По словам очевидцев, накануне, после 21:00, по меньшей мере четыре бронированных микроавтобуса полиции, а также скорая покинули территорию рынка.

В то же время сегодня стало известно, что титушки Молчановой штурмовали "Столичный" ночью и сейчас он не работает.

На кадрах, которые оказались в распоряжении Obozrevatel, видно, что нападавшие нанесли повреждения имуществу в одном из павильонов – выломали пластиковые и деревянные двери.

Как рассказал нашему корреспонденту адвокат ООО "Продовольственный ХАБ Столичный" Виталий Каплиенко, работников не пускали на территорию неизвестные мужчины, которые представлялись сотрудниками новой охраны рынка.

Продавцов просто останавливали и разворачивали еще на подходе. Те же организовали торговые ряды прямо на дороге возле "Столичного".

На самом деле на территорию рынка пройти можно, но торговцы отмечали, что смысла людям там ходить нет – у них закупают все оптом, для этого нужны автомобили, а именно их и не пускают. Поэтому они и развернули импровизированный рынок за КПП "Столичного".

После 10:20 к людям вышел полицейский, заверив, что рынок заработал. Так, автомобили сразу двинулись на его территорию.

Позже полицейские начали обходить работников в павильонах, выясняя, не было ли у них краж ночью и ничего ли не повреждено.

Коротко о событиях на "Столичном" 3 июня

С самого утра титушки пригнали на рынок авто, стилизованное под боевую разведывательно-десантную машину и выстроились за ней в колонну. Полиция перекрыла подъезд микроавтобусами.

Нападавшие были в бронежилетах, масках и кевларовых касках. Знак для различения – желтый скотч на левой руке. У копов они требовали вывести "сепаров" с павильона рынка.

Вскоре два взвода силовиков в их сопровождении пошли к захваченному павильону. Все входы туда были заблокированы, внутри продолжались следственные действия. Также было зафиксировано применение дымовых пакетов и петард, без пострадавших.

По словам правоохранителей, неизвестные начали выламывать двери на электроподстанции рынка. Туда отправились вооруженные полицейские, чтобы взять ее под охрану.

Параллельно с этими событиями на въезде застряли восемь фур с товаром. Они не могли заехать на территорию и вынужденно припарковались рядом.

К вечеру четверга на "Столичном" находилось около 200 правоохранителей, которые пытались не допустить силовых столкновений. Однако во время этого все же пострадали трое полицейских. По данному факту было зарегистрировано уголовное производство по ч. 2. ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 296 (хулиганство) УК.

Глава полиции Киевщины Андрей Небытов заявил, что спор между субъектами хозяйствования по собственности на это административное здание происходит длительное время. Он подчеркнул, что правоохранители не могут вмешиваться в коммерческий процесс или судебный спор, а только предупреждают совершение хулиганских действий и нанесение телесных повреждений.

Obozrevatel узнал, что нападавшим на "Столичный" пообещали по 2000 гривен. Часть из них приехала из Черкасской области, часть – сотрудники охранной фирмы, по другой информации – люди "Правого сектора" и якобы "Азова".