22 мая 2021 года в Национальной опере Украины состоялась торжественная юбилейная XXV церемония общенациональной программы «Человек года-2020»
Ведущий «Politeka.Online» Вадим Герасимович победил в номинации «Новая генерация года». За титул «Человек года-2020» в этой категории также соревновалась популярная украинская певица Христина Соловий и популярная актриса Дарья Петрожицкая.
«Эта победа для меня огромная честь. Благодаря работе на «Politeka.Online» я занимаюсь любимым делом и совершенствуюсь. Спасибо многотысячной аудитории, которая нас смотрит и доверяет именно нам», - сказал Вадим Герасимович после вручения награды.
«Человек года» - общенациональная программа, которая определяет лидеров независимой Украины.
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