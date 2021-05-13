12 мая 2021 года в одном из самых популярных и респектабельных ресторанов столицы «Queen.Kyiv» состоялся прием в честь лауреатов 25-й юбилейной общенациональной программы «Человек года-2020». Это событие традиционно является своеобразным «pre-party» ежегодной торжественной церемонии. Наше мероприятие приобрело новый масштаб благодаря роскошному месту проведения в сердце Киева - ресторане «Queen.Kyiv», который входит в международный холдинг Bulldozer Group.
Все лауреаты в национальных номинациях программы – личности, которые по достоинству признаны лучшими в различных сферах профессиональной деятельности за прошедший год.
В ходе чествования, в непринужденной и праздничной обстановке лауреатам были вручены Почетные дипломы – высокий знак отличия за их незаурядные достижения.
Сегодня Программа «Человек года» – важнейшее явление общественной жизни, способствующее формированию новейшей элиты страны.
Имена победителей в каждой из 11-ти национальных номинаций, а также имена обладателей Международных и Специальных премий будут объявлены в Национальной опере Украины 22 мая 2021 года во время 25-й юбилейной церемонии вручения премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2020».
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