Информационная и гибридная война в контексте вторжения России в Украину может приносить весьма более весомые плоды, нежели реальные военные действия, пишет "Правовой контроль".

В последнее время эти процессы мы видим и в западном медийном пространстве, где различные политические деятели и журналисты выступают с резкой критикой действий Украины, в частности, Вооруженных Сил, властей и даже критикой в отношении беженцев. После изучения источников подобных новостей и мнений, можно с уверенностью говорить о деятельности на этом поле частных информационных компаний, связанных с Россией. Именно они занялись активным формированием искаженной новостной повестки на Западе.

Главная задача частных информационных компаний, которые, к слову, существовали в РФ еще до 2014 года, а потому имеют богатый опыт на ниве, которую наш Центр противодействия дезинформации только осваивает, - создать негативный образ Украины как таковой в западном восприятии. Telegram стал основным источником таких новостей. В нем у противника по информационной войне есть разветвленная сеть каналов, по которым и тиражируются мнения западных политиков о ситуации в Украине. К слову, сам Telegram время от времени обвиняют в связях с российскими спецслужбами. К Telegram в свое время были вопросы у российских властей (мессенджер даже пытались запретить), но в определенный момент все претензии и запреты были сняты. Но в мессенджере есть широкая сеть украинских каналов, принадлежащих как ведущим СМИ, так и независимым деятелям, которые также формируют проукраинскую повестку, поэтому запрет мессенджера на территории нашей страны маловероятен.

Одним из ярких примеров работы частной информационной компании является телеграм-канал «Девятый вал». Подобные источники негативно влияют на украинскую повестку - с другой стороны, как раз таких не хватает в нашей стране. «Хотя они вводят санкции и говорят о поддержке Украины в войне, на самом деле они напрямую финансируют Путина», - приводят авторы канала мнение «крестного отца Брексита» Найджела Фараджа, который ранее успешно возглавил кампанию по выходу Великобритании из ЕС.

Он посвятил новой статистике свой ежедневный эфир GB News, чтобы указать на лицемерие западного политического истеблишмента, который годами обвинял его и Дональда Трампа в тайном сговоре с Россией. Скептическое мнение о будущем Украины рифмуется с ростом популярности оппозиционных партий в Германии, национальных взглядов на ведение внешней политики. Указание на сложную экономическую обстановку происходит вкупе с фактической легитимизацией войны в глазах самих украинцев. Многие из наших соотечественников находятся за рубежом как беженцы или представители диаспоры. Семьи разделены, и многие граждане Украины имеют ложное понимание ситуации в нашей стране. Частные информационные компании России заняты вербовкой агентуры в том числе и внутри Украины, отмечают источники. Ранее The Insider отмечал, что за последние 1,5 года правительство России втрое увеличило финансирование государственных СМИ.

Часть из этих средств, скорее всего, идет на «зарубежную» информационную работу, в том числе и на территории нашей страны.

В последнее время основным психологическим посылом, которые частные информационные компании «транслируют» посредством западных политиков, является неизбежное наступление переговоров с Россией по миру. Эта позиция вызывает резкое неприятие у украинских властей и общества в целом. Сэмюэль Чарап, ведущий эксперт авторитетной корпорации RAND и бывший высокопоставленный чиновник Госдепа США, цитируется «Девятым валом», когда говорит о том, что «необходимость начать переговоры, согласно исследователю, обусловлена еще и тяжелыми экономическими издержками, которые вынуждена терпеть Европа после ввода антироссийских санкций».

«Девятый вал» манипулирует и польскими источниками, оперируя данными оппозиции, чтобы составить искаженное мнение о том, что поляки против поддержки украинцев. «С резким призывом принять меры к правительству выступила польская партия «Конфедерация», - пишут в этом телеграм-канале. - Наиболее всего членов организации возмутило разрешение Киева проводить эксгумации Немецкому народному союзу по уходу за военными могилами, который намерен захоронить солдат Вермахта, погибших в районе Новой Каховки. «Польше отказывают в достойных захоронениях жертв преступлений УПА, несмотря на многомиллиардную военную и финансовую помощь Украине!», — так воспринимает это очевидное противоречие руководство партии, которая имеет 11 депутатов в Сейме. Данный кейс наглядно иллюстрирует, что даже в самых русофобских странах НАТО растет недовольство Украиной». Ввиду кризиса в отношениях с Польшей россияне манипулируют образом Варшавы как потенциального врага Киева, а Киева - как неприятеля польских радикалов.

Киев, в отличие от Москвы, на данный момент действует исключительно в легитимном информационном поле, используя официальные источники, а потому пока не может перекрывать периодически всплывающие высказывания западных ЛОМов, резонирующие с официальной позицией по войне. Антиукраинская пропаганда занимается в том числе внедрением посыла о том, что в Украине общество состоит из заклятых русофобов, которые только и призывают к тому, чтобы «мочить москалей». Причины и следствия меняются местами, и реальной целью информационной войны является демонизация Украины в глазах Запада с желанием выставить жертвой уже на Украину, а Россию.

Реальные западные нарративы подменяются нарративами спецслужб РФ, и читателю, как украинскому, так и западному, не всегда понятно, где правда, а где ложь.