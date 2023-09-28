Идеолог Олесь Доний объяснил, что из-за конфликта с Польшей пророссийские силы в других странах могут спровоцировать аналогичные споры с Украиной.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Говорят, это проблема выборов в Польше. Да нет, выборы бывают в каждой стране, проблема не в выборах, а в том, что Украина ставит интересы нескольких агротрейдеров выше ситуации с национальной безопасностью. Выборы пройдут, а мы настолько не исправим ситуацию с Польшей, потому что теряется доверие», - объясняет Олесь Доний.

Как он отмечает, сейчас поляки увидели, как их государство и Украина ссорятся, то есть можно сказать, что букетно-конфетный период в украинско-польских отношениях закончился. Вместо этого, утверждает идеолог, нам нужно было сохранять его дольше, потому что за эти полтора года Польша приняла больше украинских беженцев, она больше всех поддерживала украинскую политику и больше всех понимала опасность со стороны рф.

«А сейчас у многих польских граждан будет понимание, что у Украины другие экономические интересы, Украина может ссориться с Польшей. Выборы пройдут, а в подкорке у многих поляков это останется. И беда в том, что не только у поляков. То, что украинские власти начали ссориться с польскими властями, будет заметно и в других странах и Европы, и мира, а значит, силы, которые подпитываются российскими деньгами, российской идеологией, а их там очень много, поднимут голову и будут задавать вопросы», – предупреждает Олесь Доний.

То есть, объясняет эксперт, пророссийские силы воспользуются этим конфликтом с Польшей и попытаются начать такие же и с другими странами. И вопрос, подчеркивает он, не в том, что это просто недоверие, а в том, что из-за интересов нескольких олигархов страдает именно национальная безопасность. Ведь, как отмечает идеолог, у нас за зерно отвечают не маленькие фермеры, а именно крупные агрохолдинги.

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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