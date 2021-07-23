В нете появились сообщения, что Государственная корпорация “Укртрансбуд” предлагает построить через всю столицу автомобильную эстакаду. Вопросов у читателей возникает множество: что это за постройка такая громадная? Откуда на ее строительство два с лишним миллиарда долларов? И главное: а зачем эта автострада всем нам?

Рассказываю, поскольку близок к истокам проекта.

Киев удерживает седьмую в мире (!) позицию по пробкам на дорогах. Водители клянут часовые пробки, авто загрязняют атмосферу, киевляне и гости столицы дышат ядом. А дорогие еще и приходится постоянно перекрывать для ремонта.

Расширить существующие автодороги невозможно, потому что придется сносить столько зданий, где живут и работают люди, что на разрешения уйдет вечность. Создание парковок-перехватчиков проблему решает лишь частично. А машин на улицах становится больше с каждым днем.

Автором идеи, которая решает проблемы, является президент “Укртрансбуда” Виктор Блонский.

Идея заключается в том, что многорядная автомагистраль длиной 25 км сооружается над железнодорожной колеей, которая проходит через Киев. На отдельных участках будет еще один ярус с автопарковками на 25 тысяч мест. Примерно каждые 5 км запланированы съезды / заезды, которые соединяются с дорогами столицы. Автоэстакада будет иметь превосходное освещение и дорожное полотно с подогревом. Для этого предусмотрены солнечные панели вдоль железнодорожных путей, которые одновременно выполняются функцию шумозащитных экранов. Как следствие, от Святошина до Дарницы в любое время и пору года можно будет комфортно доехать за полчаса. И будет стоить это водителю легкового авто сумму, эквивалентную двум долларам США.

Именно так. Поскольку речь не о распиле бюджета, а об инвестиционном самоокупаемый проект, поэтому эстакада должна быть платной. Но те, кто не хочет платить, смогут и в дальнейшем пользоваться обычными дорогами города, которые заметно разгрузятся. А после окончания двадцатилетней концессии автоэстакада начнет приносить деньги в госбюджет. Кстати, потенциальные инвесторы проекта уже есть.

Теперь о плюсах проекта - и видимых, и скрытых.

Поскольку эстакада строится над железной дорогой, то никаких домов сносить не надо. И даже больше: поезда будут изолированы экранами, поэтому в санитарной зоне, которая становится ненужной, город сможет построить много нужных объектов. Например, современную больницу скорой помощи, в которую по эстакаде можно будет быстро доставлять пострадавших из любой точки Киева. А также отели, деловые и развлекательные центры, для которых важно удобство проезда до аэропортов и вокзалов, а также наличие парковочных мест.

Если присмотреться, то вдоль эстакады имеются участки, где возможно построить модерновый административно-правительственный комплекс — офис президента, дом правительства со всеми министерствами, парламент со всеми депутатскими комиссиями (сейчас все это разбросано по городу). Все чиновники в одном месте-пусть взаимодействуют в пользу страны! А исторический центр Киева избавится от кортежей и авто чиновников и депутатов, которые паркуются где угодно как заблагорассудится... Но это-да, необязательные мечты о будущем.

Что касается повседневного, то во время строительства будут отремонтированы железнодорожные пути, а также отрезки городских дорог рядом с заездами/съездами на эстакаду. В рамках проекта возможно рассмотреть даже реконструкцию центрального железнодорожного вокзала, который нуждается в обновлении.

Понятно, что строительство эстакады повлечет за собой производство бетонных и металлоконструкций, разнообразной электроники, оживит финансово-банковский сектор. Но важнее, что успешный проект улучшит инвестиционный климат Украины значительно радикальнее, чем десятки высокопоставленных заявлений и конференций.

Когда в киевский проект начнут вкладываться немалые деньги, другие крупные города Украины не захотят стоять в стороне. И предложат собственные подобные разработки — вот вам и инвестиционный бум в масштабе страны.

Теперь об исполнителях проекта “Автомобильная эстакада”.

Во времена президента Леонида Кравчука госкорпорация "Укртрансбуд" будет сформирована на базе предприятий бывшего Министерства транспортного строительства СССР. И занималась сооружением сложных ответственных объектов-мостов, взлетно-посадочных полос, железнодорожных путей, участвовала в ликвидации последствий паводков на Западной Украине. Но при президенте Викторе Януковиче корпорация оказалась лишней, и была директивно доведена до банкротства.

Часть классных специалистов с уникальным опытом вынуждена была работать в ближнем и дальнем зарубежье. Но Виктор Блонский, кстати, сам строитель с сорокапятилетним стажем, с ситуацией не смирился. Благодаря его усилиям и настойчивости Государственная корпорация “Укртрансбуд” была выведена из долгой процедуры банкротства и постепенно возвращается к нормальной деятельности. Но, конечно, в ее балансе в строках “Доход” и “Прибыль” пока нули.

Однако специалисты корпорации на голом энтузиазме, не ожидая бюджетных средств, разработали несколько крупных проектов под потенциального инвестора. Которые, в случае реализации, существенно пополнят бюджет страны. Эстакада в Киеве среди них.

Украина-фантастическая, потому что в ней таки положительные чудеса случаются.

Проект активно поддержал президент Виктор Ющенко-ощущение национально значимых идей у него безоговорочное. А высокотехнологичная многоярусная автоэстакада реально станет визитной карточкой не только Киеву, но и всей Украине.

Первым с проектом было ознакомлено киевское руководство. Виталий Кличко и его заместители обеими руками “За”. Для столичной мэрии решение транспортных проблем — это манна небесная. Профильные учреждения города готовы к совместной работе.

Однако всем, и в мэрии также, понятно, что имеем проект общенационального масштаба. Поэтому вторым этапом проект попал в офис президента Владимира Зеленского. И, насколько мне известно, произвел немалое впечатление на самом верху. Из президентского офиса последовало поручение премьер-министру изучить и подготовить мероприятия по запуску проекта. Сейчас условный мяч-на правительственном поле. Точнее, на поле Министерства инфраструктуры, конкретно, на рельсах и шпалах “Укрзализныци”.

Именно с "Укрзализныци" должны поступить конкретные предложения, которые учитывают специфику железной дороги. И обнадеживает, что там в руководстве есть опытные спецы по железнодорожной инфраструктуре.

Потенциальные инвесторы Киевской автоэстакады сейчас на низком старте, готовы вкладываться, ждут детальную техническую документацию со сроками, затратами и планами работ.

Принципиально важно, чтобы масштабность и ответственность проекта не испугали наших чиновников. А наоборот, сработало профессиональная гордость “кто, как не мы?!", действенное желание оставить в новейшей истории Украины действительно знаковое достижение.

Было бы замечательно, чтобы и народные депутаты Украины включили свою конституционную функцию контроля за реализацией этого “проекта века”, которой на самом деле не имеет аналогов на постсоветском пространстве.

Один опытный (но немного ангажирован) политик сформулировал в нашем разговоре, что если бы все происходило, когда Украиной руководил Леонид Кучма, Киевом — Александр Омельченко, а Минтрансом — Георгий Кирпа, то эту автоестакаду бы уже строили. Возможно. Впрочем меня, как и большинство украинцев, интересуют события не условные, а реальные, которые происходят здесь и сейчас. Поэтому надеемся на результативную активность Владимира Зеленского, Виталия Кличко и Алексанра Кубракова.

Александр Кочетков, политаналитик, советник президента госкорпорации”Укртрансбуд"