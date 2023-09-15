«Труха» – это самый популярный украинский канал в Telegram, рекордно выросший с начала полномасштабного вторжения. С тех пор он неоднократно подвергался сокрушительной критике со стороны отдельных общественных организаций и медиа, но не только сохранил своих читателей, но и в разы увеличил их количество. Несмотря на то, что за полтора года войны канал неоднократно доказал свою проукраинскость и был отмечен наградами от власти за поддержку на информационном фронте, медийные атаки не прекратились. Но изменился статус атакующих.

Пишет Обозреватель.

Если раньше «Труха» в контексте информационной войны упоминали уважаемые медиа, то сейчас на нее нападают преимущественно «сливные» медиа, тиражирующие дезинформацию. Здесь причина ясна – «Труха» пишет о коррупционных схемах в органах власти, а коррупционеры обычно отвечают фейками, за размещение которых платят полученные за счет схем деньги.

Размер имеет значение

Telegram – это популярный в Украине мессенджер и основной новостной источник, которым его сделала российская полномасштабная война против Украины. Он просто «взорвался» в конце февраля – начале марта 2022 года. В первые месяцы войны он стал источником информации для 65,7% украинцев, о чем свидетельствовали данные сети ОПОРА. Первые три месяца войны стали временем, когда произошел рост аудитории телеграмм-каналов.

Миллионы украинцев становились подписчиками как украинских каналов (госорганов, чиновников, СМИ, локальных каналов, др.), так и, к сожалению, российских и пророссийских, которые маскировались под украинские.

Это стало большой проблемой, ведь враг получил возможность через эти каналы влиять на общественное мнение в Украине. Для решения этой проблемы государственные органы (в частности, СБУ, СНБО, Центр противодействия дезинформации) публиковали списки российских и пророссийских телеграмм-каналов, от которых рекомендовали украинцам немедленно отписаться. Другую часть работы делали общественные организации и СМИ, которые выявляли российские каналы и составляли соответствующие списки. Иногда в эти списки попадали и украинские и проукраинские каналы. Иногда не попадали, но подвергались критике.

Причиной этому становились ошибки, которые допускали их администраторы в освещении событий войны (причем, в то время, эти ошибки массово допускали и традиционные СМИ, публикуя контент по «прилетам», работе ПВО и др.). «Охота на ведьм» не прекратилась даже сейчас – несмотря на то, что война показала, кто есть кто. Среди главных целей «инквизиторов» от медиасообщества – крупнейшие телеграмм-каналы с миллионами подписчиков, а чаще всего атакуют именно «Труха» – потому что он самый большой. Забегая вперед, можно сказать, что причина как раз в размере. Потому что в информационном бизнесе он имеет первостепенное значение.

По данным Telemetrio, «Труха» имеет самую большую аудиторию (2,75 миллиона подписчиков) среди украинских телеграмм-каналов, значительно опережая даже ближайшего конкурента

Тру или не тру? Кто владелец «Трухи»

Основной упрек в сторону телеграмм-каналов – это их анонимность, позволяющая избегать ответственности за распространенную информацию. Но, в отличие от большинства самых больших каналов, «Труха» не является анонимным каналом. Его основатель и владелец известен и мало того – он публично выступает и не избегает обсуждений о работе и контенте канала. Его зовут Максим Лавриненко. На данный момент у медиа накопилось много предположений о том, что за Лавриненко стоит кто-то другой и настоящие владельцы «Трухи» остаются в тени. Но эта информация, как правило, имеет признаки заказных публикаций и не содержит никаких доказательств, свидетельствующих, что кто-то кроме Лавриненко руководит этим телеграмм-каналом.

Максим Лавриненко, основатель телеграмм-канала «Труха» во время интервью ведущей Мили Еремеевой.

Когда владелец медиа известен – это становится поводом к большему доверию аудитории, но в то же время это несет риски, особенно во время войны. Российская пропаганда все время пытается ослабить доверие украинцев к украинским источникам информации. Поэтому крупнейшие украинские медиа (телеканалы, отдельные журналисты, лидеры общественного мнения, блоггеры и телеграммы-каналы) находятся под постоянными атаками со стороны российских пропагандистов. «Труха» и Максим Лавриненко – не исключение. В июне, например, группа известного российского пропагандиста Владимира Соловьева пыталась слепить фейк о сотрудничестве Лавриненко с россиянами.

Лавриненко прокомментировал это следующим образом:

«Друзья, последние дни русская чувствует, что победа Украины максимально близка, поэтому активизировалась с фейками. Мы, как самый популярный телеграмм-канал Украины, принимаем на себя наибольший удар… Мыслите критически, и не давайте русские разъединять нас с вами в такой сверхважный для нашей страны период, когда мы должны быть максимально объединенными и консолидированными. В своей предсмертной агонии враг пытается сделать хоть что-нибудь – но не получится. Читатели и коллеги. Я призываю вас – не становитесь жертвой вредной дезинформации. Поддерживаем ВСУ. Распространяем правду. Приближаем окончательную победу. Слава Украине".

Самый большой – значит лучший?

Автор этой статьи еще до полномасштабного вторжения имел в подписке 500 каналов и отслеживал их развитие во время войны. Он видел, как росла «Труха», «Инсайдер», «Реальная война», «Николаевский Ванёк» и другие. И какие способы использовались. Когда дело доходит до оценки, какой канал самый лучший, то с каналами-миллионниками это уже не дело вкуса. Их аудитория преобладает по количеству известных национальных СМИ, а количество подписчиков, просмотры и цитирование являются объективными показателями успешности, популярности. Поэтому «Труха» – это, безусловно, лучший украинский канал. Он может не нравиться кому-то, но его понравилось большинство украинцев. А значит, именно его контент и его информационная политика оказалась наиболее затребованной среди украинцев и наиболее пришлась по душе.

По данным Киевского международного института социологии (КМИС), «Труха» является наиболее упоминаемым украинцами телеграмм-каналов.

Причина популярности «Трухи» кроется в правильном удовлетворении потребности украинцев в информации. Именно информация о боевых действиях, информация о запусках российских ракет и дронов по Украине наиболее запрашиваема у граждан Украины.

Информация, в которой больше всего нуждаются украинцы, по данным Киевского международного института социологии (КМИС).

Фейки, слухи и манипуляции

Конечно, в начале своего стремительного роста украинские телеграмм-каналы (в том числе «Труха») получали прирост аудитории и просмотры благодаря публикации информации о прилетах ракет и ходе боевых действий. Другими словами, благодаря хайпу на теме ужаса. Но так ли до сих пор делают традиционные СМИ, которые потом критикуют телеграмм-каналы?

Один из последних примеров – некоторые уважаемые СМИ на своем сайте опубликовали новость с заголовком типа «Путин принял решение взорвать Запорожскую АЭС: названа дата», ссылаясь на (!) анонимный (!) российский телеграмм-канал «Генерал СВР». И именно украинские телеграмма-каналы начали критиковать традиционное СМИ за распространение панических настроений среди украинцев. Вскоре СМИ сменили заголовок на адекватный, но что было вначале – все могут увидеть в веб-архивах.

Пример хайпа от традиционного СМИ

Как изменилась «Труха» и оправдана ли критика

В начале полномасштабной войны «Труха» обвиняли в размещении фейков и дезинформации. В чем это заключалось? Администраторы могли публиковать старые видео, выдавая их за новые. Также публиковалась информация на уровне слухов. Это раздражало. Но «Труха» изменилась. Этого нельзя не признать. Количество постов, в которых информация не является проверенной, уменьшилось до уровня других телеграмм-каналов и СМИ, и она всегда маркируется словами «информация требует проверки» или «информация не подтверждена».

Чем отличается «Труха» марта-2022 от «Трухи» сентября-2023:

- количество публикации объективно уменьшилось;

- качество публикаций увеличилось (результат проверки фактов и работы с официальными источниками; официальные источники идут на контакт);

- публикуется больше информации о коррупционных действиях, о конкретных коррупционерах и предателях, что помогает уголовным делам приобретать резонанс, общественное внимание и не дает преступникам «соскочить» (этим «Труха» выполняет функцию традиционного СМИ по общественному контролю);

- фотографии прилетов сейчас постятся с осторожностью (явно сотрудничество с СБУ); все фотографии заблюрены – узнать место прилета невозможно, а без блюра публикуется только после объявления информации от официальных источников;

- канал «Труха» помогает на волонтерских началах ВСУ и пострадавшим от ракетных ударов, что не каждый владелец традиционного СМИ себе позволяет; на нужды армии уже направлено 21 миллион гривен.

Итак, канал «Труха» не только получил самую большую аудиторию в украинском сегменте Telegram, но и стал важным инструментом информационной войны, в том числе в противодействии российским фейкам. Нельзя не упомянуть, что в июне Харьковская областная военная администрация отметила «Труху» и наградила грамотой за вклад в противодействие российской информационной пропаганде, а также помощь бойцам десятками автомобилей и квадрокоптеров.

«Коллектив Telegram-канала награжден грамотой ХОВА как самый многочисленный по аудитории и публикующий общественно-важную информацию, на миллионную аудиторию распространяет официальные сообщения правоохранительных органов, служб и государственных учреждений», – сообщила директор Департамента массовых коммуникаций ХОВА Ярослава Бережная.

Грамота канала "Труха" от Харьковской ОВА, июнь 2023 года.

То есть, единственными критиками «Трухи» остаются традиционные СМИ. И как бы ни было смешно, но они критикуют «Труху» за то, что она не работает в формате традиционного СМИ, используя больше контента от подписчиков (что лишний раз свидетельствует о доверии) и предоставляя информацию с эмоциями, чего не могут себе позволить традиционные СМИ, ограниченные определенными стандартами (которые они все равно сами нарушают).

Они видят в телеграмм-каналах конкурентов (а потому создают свои собственные и пытаются их развивать) и недобросовестно пытаются отвлечь от них людей и свою собственную аудиторию. Но люди сами выбирают, где им лучше получать информацию и в каком формате. Критиковать и оскорблять «Труха» – это оскорблять миллионы украинцев. Следует признать объективную реальность, перестать манипулировать, а совместно работать ради победы.