Столичний аеропорт обстріляли ракетами, вісім загиблих

Три ракетного удару вночі 3 січня були нанесені по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада.

Ракети впали поблизу вантажного залу, внаслідок чого загорілися два автомобілі.

В результаті обстрілу загинули вісім осіб. Як заявили в шиїтському формуванні "Аль-Хашд аш-Шааби", загинули п'ять членів організації, ще двоє - "гості, які прибули в багдадський аеропорт".

Також повідомляється, що є постраждалі серед мирного населення.

По справі Шеремета провели слідчий експеримент

У Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській проводили слідчий експеримент у справі вбивства журналіста Павла Шеремета з участю підозрюваної Юлії Кузьменко.

Під час експерименту слідчі хотіли перевірити ходу Кузьменко, щоб згодом порівняти її з тією, яка зберігається в відеоматеріалах справи.

Незважаючи на холод, Кузьменко була одягнена в літній одяг, яка, ймовірно, була на ній у день, коли під машину журналіста Павла Шеремета підклали вибухівку. Зазначимо, що вбивство сталося 20 липня 2016 року.

На місце слідчої дії разом з нею привезли і Андрія Антоненко, однак він відмовився брати участь в експерименті без своїх адвокатів, так як вони зараз не в Києві.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош зазначив, що буде клопотати про повторне проведення слідчого експерименту, оскільки на відеоматеріалах справи йдуть дві людини.

Підвищення пенсійного віку неминуче, у Зеленського проговорилися: "Українці приречені"

Про підготовку реформи пенсійної системи розповіла голова комітету ВР з питань соцполітики Галина Третьякова. Вона заявила, що у Верховній Раді вже обговорюють це питання.

Нардеп розповіла, що в Україні планують провести індексацію пенсій у березні цього року. Крім того, вона повідомила про підготовку запуску «другий пенсії». У той же час, Третьякова підкреслила, що підвищення пенсійного віку практично неминуче.

«А потім вже будемо думати, що вийшло, а що ні у реформі солідарного пенсійного забезпечення. Але які б м'які варіанти ми не придумали, як би ми не намагалися, все одно доведеться думати про підвищення пенсійного віку», - розповіла голова комітету.

Нагадаємо, українці по-новому будуть оформляти субсидії: з'явилося детальне роз'яснення.

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